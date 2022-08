Daniella Navarro arremete contra Ivonne Montero tras ser eliminada de LCDLF2: “Siempre tan falsa”

“La Casa de los Famosos 2” está en la recta final y Daniella Navarro fue la última eliminada de la competencia, aunque esto no detuvo su conflicto con Ivonne Montero contra quien arremetió asegurando que la manipulación fue parte de su estrategia para conservar su lugar.

Daniella Navarro protagonizó intensos pleitos con la actriz de "El tigre de Santa Julia" en su paso por el reality show donde en una ocasión la llamó "mosca muerta" en medio de gritos, fueron estos conflictos por los que también se ganó la enemistad de Laura Bozzo quien no dudó en apoyar a la modelo venezolana.

"Sientes alivio porque me fui, pues me imagino porque sabes que era la persona que te decía las cosas en la cara y tu manipulación no funcionaba conmigo, pero bueno te funcionó muy bien porque sigues ahí en el juego, así que aprovecha el alivio que sólo te quedan cuatro días", dijo Navarro.

Fue así como la también actriz hizo evidente su rivalidad con Montero y la llamó "falsa" luego de que la actriz se limitar a desearle lo mejor en medio de las explosivas declaraciones en las que estuvo apoyada de Laura Bozzo con quien decidió reconciliarse.

"Para mí, por supuesto, tú no te mereces ser ganadora y no tengo muchas cosas más que decirte porque todo lo que tú dices siempre es mentira y veneno entonces me da realmente igual", añadió Navarro contra la actriz mexicana.

Daniella Navarro y Laura Bozzo

La presentadora peruana salió tan sólo unos días antes que Navarro, con quien sostuvo una fuerte pelea debido al romance que comenzó la modelo con Nacho Casano y por el que había decidido poner fin a su amistad y disculparse con Ivonne Montero.

“En primer lugar, mamita, no soy tu madre. Te amé como una hija, te protegí, te defendí, saqué la cara por ti, ¿cómo te atreves a ser tan desleal, tan traicionera? A mí qué me importa si te has acostado con media casa, yo no estoy para cuidarte nada, yo tengo dos hijas de las que me siento orgullosa”, dijo.

Tras su polémica declaración, Laura Bozzo y Daniella Navarro decidieron poner fin a su conflicto y reconciliarse dejando en shock al resto de los exparticipantes que también se lanzaron contra la modelo debido a las declaraciones que hizo sobre algunos de ellos a su salida.

