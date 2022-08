"Ni siquiera leer sabe": Lolita Cortés critica de nuevo a Paco de Miguel por intentar humillarla en La Academia

La polémica vivida en el penúltimo concierto de La Academia 20 años sigue tomando fuerza y es que en esa gala se vivió una escena bochornosa que fue transmitida a nivel nacional y hoy Lolita Cortés da su versión sobre lo ocurrido.

En entrevista con el famoso youtuber Alex Montiel, mejor conocido como El Escorpión Dorado, la cantante lanzó fuertes críticas en contra del comediante de redes sociales Paco de Miguel y hasta señaló que "ni si quiera leer sabe".

Fue durante una entrevista a bordo de la ya conocida camioneta del creador de contenido, donde Lolita Cortés arremetió de nueva cuenta contra Paco de Miguel, luego de que tratara de jugarle una broma durante un corto sketch en el que participó en pleno show.

"¿Cómo vas con tu amistad con Paco de Miguel?", preguntó El Escorpión a Lolita, quien respondió con seriedad, "¿quién es Paco de Miguel? ¿Es un cantante?", mientras que el youtuber insistió, "no te hagas, ese que desdeñaste hace 15 días porque fue a hacerse el chistoso, que ni es chistoso, es un pez..., estoy de acuerdo contigo".

Entre risas, Cortés aclaró que no lo conocía, ya que nunca han sido presentados y que tampoco conoce su trabajo.

"Lo poco que vi fue la vergüenza que hizo en el foro, además, déjame te digo, para toda la gente que piensa que es simpático y chistoso el señor, que me pareció verdaderamente.…. ni siquiera desagradable o deleznable, no existió, a mí no me deprimió, a mi

nada, no logró nada en mi",

Pero ahí no terminó la crítica, aseguró que Paco de Miguel "ni siquiera supo leer el telepromter", pues contó que su comedia estaba escrita en una pantalla y aún así leyó mal.

"Paco de Miguel estaba leyendo en telepromter todo lo que debía decir. Tenía el telepromter atrás de mí, y cuando vi que estaba leyendo, dije: 'ni siquiera leer sabe, qué vergüenza para su casa, su familia, su vida y su carrera", expresó la también actriz.

Así fue el bochornoso momento que protagonizaron Lolita y Paco de Miguel en La Academia

Fue el pasado sábado 14 de agosto, cuando Paco de Miguel, quien acompañado de William Valdés entregaron los premios OMG de TikTok a los mejores académicos.

Paco de Miguel llegó al programa caracterizado de su famoso personaje de Miss Lety; en la entrega del premio en cada categoría de los premios, el comediante hacía chistes o comentarios para ponerle un poco de comedia al momento.

Uno de los premios más esperados de la noche fue el de Mejor Drama, y fue ahí cuando todo se puso un poco incómodo, pues Paco de Miguel dijo que en esta categoría no podían competir Lolita Cortés y Alexander Acha, esto para hacer referencia a todas las peleas que tuvieron en los últimos meses.

Tras escuchar este chiste, Lolita Cortés se molestó, por lo que tomó su celular para tomarse una selfie ante la audiencia, momento que fue tomado por el público como humillación al comediante.

Paco de Miguel caracterizado de Miss Lety

Luego de este incómodo momento, William Valdés señaló que este chiste no le gustó nada a la crítica de La Academia, a lo que la actriz y cantante respondió: “No, ni siquiera lo estoy mirando”.

Luego de esta frase, Paco de Miguel de nueva cuenta volvió a hacer un chiste sobre Lolita, justo cuando anunció la categoría “Que flow”.

El youtuber comentó que la ganadora hubiera sido Vanessa Claudio, sin embargo, ella no puede competir en estos premios. Tras este momento, trato de recordar una frase de la juez de La Academia cuando pidió a la gente no votar por Jolette.

Paco de Miguel intentó recrear el momento pidiendo al público no votar por Vanessa Claudio, sin embargo Lolita Cortés volvió a ignorarlo.

SIGUE LEYENDO

"La maldición" de Cero en Conducta: muertes, enfermedades y tragedias acorralaron al elenco

¿Qué fue de “Miguelito”? El programa que copiaba al “Chavo del 8”