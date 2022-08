Verónica Castro fue la reina del mambo y la cumbia, así bailaba hace 30 años: VIDEO

El carisma que ha acompañado a Verónica Castro a lo largo de más de 50 años de trayectoria, es ya una marca registrada para la actriz, cantante y conductora. Con una sonrisa como carta de presentación, Verónica ha mostrado una amplia gama de virtudes que le dieron un estatus de favorita en el gusto del público desde la década de los años 70.

Con cinco décadas regalando su talento en cada proyecto, una de sus habilidades menos conocidas ha sido el baile. Como una artista completa que tuvo éxito en cada personaje de una telenovela o película, Verónica Castro apostó en la gran mayoría de su carrera por esa faceta frente a la cámara, misma a la que sumó su capacidad vocal. Cantar fue para Castro un desahogo del alma y siempre conquistó con ello.

Por lo tanto, bailar es algo que se valora más en ella al haber poco material mientras baila un mambo o una cumbia, dos ritmos donde se sintió como pez en el agua.

Verónica Castro baila cumbia con Selena

A lado de Selena Quintanilla, Verónica se soltó un poco y entró al escenario con la talentosa artista para bailar su cumbia "La Carcacha". Esto aconteció en diciembre de 1992 durante la emisión "Y Vero América va", misma donde la madre de Cristian Castro fue la conductora principal.

Selena estaba en su mejor momento en ese entonces y Verónica no era menos, por lo tanto la amalgama de baile en torno a esa cumbia fue perfecta entre ambas mujeres. Con tejanas puestas y mucho sabor en la pista, Verónica y Selena bailaron a la par para deleitar a la gente.

Y también un mambo

Ser intrépida y arriesgada no era un problema para "La Vero", por el contrario ella disfrutaba de elegir nuevos retos con tal de que la gente estuviera contenta. Fue por eso que en la misma época de "Y Vero América va" le pudimos ver bailando un mambo. Pero no fue cualquier cosa improvisada, no, Verónica trabajó arduamente junto a su cuerpo de bailarines para brindar una rutina digna de espectáculo nocturno.

Verle sobre el escenario y bailando de tal manera es algo que no te puede perder.

MIRA EL VIDEO DE VERÓNICA CASTRO BAILANDO MAMBO