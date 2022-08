Audry Funk: “el rap es el nuevo rock”

Para la mexicana Audry Funk, la música no sólo debe entretener, también debe usarse como una herramienta para hablar de la sociedad y expresar las cosas con las que el autor no está conforme para así romper estereotipos, por eso cree que ahora el rap es el principal género que transgrede actualmente.

“El rap es el nuevo rock. Muchas de las raperas decimos las cosas como son, me parece que eso es lo mas chido, teníamos una etapa muy tranquila de no tener esta parte contestaría en la música, pero ahora en este género estamos reactivando la parte contracultural con discursos diferentes, feministas y políticos, porque no nos da miedo hablar de lo que sucede”, detalló.

“Lo peor que pueden hacer es quedarse con las ganas de hacer algo" Foto: Especial

Sin embargo, considera que no por tener un sonido más bailable se debe perder el mensaje, porque la música no sólo es para entretener: “La música y su calidad no va a cambiar con un discurso más elaborado. Podemos hacer reguetón y ponernos a bailar, pero hablando de cosas mejores o de diferente manera, no sé, creo que los sonidos siempre son importantes y chidos, pero hay que dar un mejor discurso”.

Letras a favor de las mujeres

Originaria de Puebla, actualmente radica en Estados Unidos y desde ahí crea letras a favor de las mujeres, en contra del racismo u otras causas sociales. Su más reciente sencillo lleva por nombre “Tiro buena mierda”, un adelanto de su nueva producción discográfica, donde hace una crítica a la desigualdad y el trabajo precarizado que viven las mujeres debido al sistema machista. El video de esta canción estará disponible en plataformas a partir de este viernes.

A las nuevas generaciones interesadas en el rap, los invitó a experimentar y perder el miedo, sobre todo a las jóvenes que intentar entrar a este mundo y encuentran decenas de barreras: “Lo peor que pueden hacer es quedarse con las ganas de hacer algo, así que salgan a la calle y tiren sus letras, todo lo que las intrigue puede funcionar”.

