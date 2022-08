Desde la cama, Camila Sodi se muestra al natural y rompe la red con su belleza

Camila Sodi es considerada por muchos como una de las actrices más hermosas de la farándula, algo que deja en evidencia con sus publicaciones en redes sociales, en donde se muestra al natural, sin maquillaje y sin filtros, tal y como lo hizo en su última foto en la que posó desde la cama para presumir su belleza; con esta imagen rompió la red, pues encantó a sus miles de seguidores que tiene en la plataforma de Instagram.

Después de una larga temporada de haber estado trabajando en España, Camila Sodi se tomó unos días de vacaciones, y esta vez eligió Suiza para poder descansar. La actriz, de 36 años, compartió en su cuenta de Instagram una foto desde la "Clinique La Prairie", clínica que ofrece los mejores programas de salud y bienestar, según la página del establecimiento.

Camila Sodi se deja ver al natural desde la cama

La protagonista de "Rubí" subió una serie de fotos a la plataforma de Meta para que sus 2.7 millones de seguidores vieran los resultados de estar unos días en este lugar en el que pudo pasar un momento de tranquilidad y relajación. En una de las imágenes, la actriz se dejó ver desde la cama, luciendo su rostro al natural y sin filtros.

Camila Sodi presume su belleza sin maquillaje IG @camilasodi_

En la primera postal se puede ver a la sobrina de Thalía acostada en una cama repleta de almohadas, en tanto, ella dejó el glamur a un lado, pues sólo porta una bata blanca, algo que refleja que ha pasado un momento de descanso, pues tampoco tiene una gota de maquillaje o un filtro, por lo que demostró su belleza al natural y comprobó que es una de las celebridades más hermosas del medio artístico.

"Relajada y descansada, esto es justo lo que necesitaba, ah y ya probé todo el menú de almohadas jajaja cuál escogerías tu?", colocó en la descripción de la publicación, en la que también mostró unas fotos de todos los artículos que ofrece la clínica de bienestar, esto con el objetivo de que sus clientes pasen momentos de reposo que los ayuden a reactivarse y recuperar energías.

Lamentablemente, no todo ha sido relajante, pues hace unos días, la ex pareja de Diego Luna, con quien tuvo a sus hijos Fiona y Jerónimo, contó que pasó una experiencia angustiante. Camila Sodi relató que en la clínica hay un lago en el que pudo practicar "paddle board", sin embargo, se tomó un momento para recostarse en la tabla y contemplar el paisaje, pero se alejó mucho de la orilla, lo que provocó que se perdiera.

"Yo estaba sin poder moverme y nadie me escuchaba, yo gritaba ‘Ayúdenme’, y en eso volteó y un amigo que hice aquí en la clínica, vino por mí, me ayudó y salí. Ahora estoy toda quemada, insolada, generé más cortisol de la historia y no me relajé”, contó la artista.

