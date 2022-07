Camila Sodi se despoja de la ropa y luce sus encantos mientras corre "libre" por el desierto | FOTO

Camila Sodi es una actriz que no duda en mostrar su lado más sensual en redes sociales, especialmente en Instagram, donde ya acumula más de 2.6 millones de seguidores.

Y esta cantidad de fans no es de extrañar si consideramos la gran trayectoria artística de la sobrina de Thalía, ya que además de haber participado en exitosos proyectos de streaming tales como la bioserie de Luis Miguel, donde interpretó a Issabela Camil, la guapa actriz también protagonizó la nueva versión de 'Rubí'.

Aunque dicha telenovela no tuvo el mismo recibimiento que la que protagonizó Bárbara Mori, sirvió para conocer otra faceta de Camila Sodi, quien últimamente ha publicado unas fotografías muy candentes en su cuenta de Instagram

De hecho, podríamos decir que Camila Sodi retó a la censura de dicha red social al postear una serie de fotografías en las que se le puede ver corriendo sin ropa en el desierto.

Camila Sodi se desprendió de su ropa en el desierto

Y con el fin de darle una digna descripción a sus fotografías, la exesposa de Diego Luna optó por colocar un texto referente a la libertad y lo preciado que es este derecho.

"Vivo en libertad cada que me acuerdo que esta vida se va y lo único que importa realmente, es el amor que te das a ti mismo y el amor que das a los demás", comienza la larga reflexión que adjuntó Camila Sodi a lado de sus ardientes fotografías.

Debido a la alta temperatura del desierto, Camila Sodi no se deshizo de todas sus prendas de ropa, ya que conservó sus calcetines y por supuesto, sus botas blancas, las cuales se confundían con la fina arena bajo sus pies.

Así retó Camila Sodi la censura de Instagram

Dentro de los comentarios de la emotiva publicación de Camila Sodi figuran mensajes como: "Eres una hermosa mujer, te amo Camila" y "Todo lo que dices es cierto, amo esa forma de pensar".

Y algunos de los famosos que le dieron like a las polémicas fotografías de quien fuera la protagonista de 'A que no me dejas' fueron Geraldine Bazán, Ana Victoria y Ela Velden.

