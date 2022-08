La fea más bella: actriz del "Club de las feas" preocupa por su salud; esta es la enfermedad que tiene

“Ando con estos lentes porque no veo ni madre”, fueron las palabras con las que Rosita Pelayo dio a conocer en redes sociales que se encuentra atravesando por una delicada situación de salud en la que su vista es el sentido más afectado, sin embargo, todavía no tiene un diagnóstico, por lo que la querida actriz que brilló en “La fea más bella” causó una gran preocupación entre sus seguidores.

La complicada situación de Rosita Pelayo, inició en 2017, cuando fue diagnosticada con artritis reumatoide degenerativa, por lo que luego de participar en la exitosa serie de “El César” se vio obligada a retirarse y al poco tiempo también fue diagnosticada con palestesia, por lo que la actriz tuvo que recurrir al uso de una silla de ruedas.

Rosita Pelayo se mantiene positiva pese a las enfermedades que la atormentan. Foto: IG: pelayorosita

Ante este oscuro panorama, la hija de Luis Manuel Pelayo nunca perdió la esperanza se retomar su vida de manera normal y para ello se sometió a diferentes tratamientos que la ayudaron a recuperar gran parte de su movilidad, sin embargo, costear estas terapias la dejaron en una situación económica bastante comprometida, por lo que ante la falta de trabajo tuvo que recurrir a las redes sociales donde ha incursionado como youtuber y hasta tiktoker.

Además de generar sus propios ingresos, Rosita Pelayo también ha pedido donaciones para solventar sus gastos médicos y personales, y en más de una ocasión ha pedido una oportunidad de regresar a la televisión, sin embargo, esto no ha ocurrido y contrario a lo que esperaba el panorama se ha complicado pues la también comediante señaló que un nuevo y misterioso padecimiento la tiene preocupada.

“No veo ni madre”

A través de un video publicado en sus redes sociales, Rosita Pelayo dio a conocer que está experimentando problemas con la vista pues es incapaz de abrir sus ojos por completo, por lo cual, está muy preocupada

“Ando con estos lentes porque no veo ni madre, quien sabe qué me paso, se me resecaron muchos los ojos, fui a ver a un doctor, me dio unas gotas, me las empecé a poner, yo me creí como que ya estaba todo muy bien y a la hora de la hora que me pongo más peor y me pasa que la luz me molesta, eso sí maquillada porque son preciosos, entonces eso es todo lo que abro el ojo y no veo ni madre”, señaló la carismática actriz en un video publicado en sus redes sociales.

Para finalizar su video, la actriz que perteneció al “Club de las feas” en “La fea más bella” señaló que ya tiene agendada una cita con un especialista y se mostró más que esperanzada de poder recuperarse lo más pronto posible debido a que el próximo viernes 26 de agosto tiene una función en el Teatro Enrique Lizalde donde presentará “¿Cómo darle sentido a tu vida? O #MeDuelePeroMeRio”, la puesta en escena que marcará su regreso al teatro.

SIGUE LEYENDO:

Rosita Pelayo está sin trabajo, brilló en "Cachún, Cachún, ra, ra" y ahora quiere ser TikToker

Rosita Pelayo habla sobre su estado de salud y cómo se recupera de la palestesia: "Se siente bastante espantoso" | VIDEO