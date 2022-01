Rosita Pelayo habla sobre su estado de salud y cómo se recupera de la palestesia: "Se siente bastante espantoso" | VIDEO

Rosita Pelayo se vio obligada a alejarse del mundo del espectáculo debido a la artritis reumatoide degenerativa que padece desde hace algunos años. Dicha enfermedad la dejó en silla de ruedas y hoy en día le hace frente con tratamientos con los que poco a poco ha recuperado movilidad.

La actriz, cuyo nombre completo es Rosa María Pelayo Vargas, es conocida por su participación en el programa de televisión ¡¡Cachún Cachún Ra-Ra!!, icónica producción de Televisa muy popular en la década de los 80. También destacó en telenovelas como La fea más bella (2006) y Sortilegio (2009).

Durante una entrevista para el programa De Primera Mano, la actriz de 63 años habló sobre su actual estado de salud y cómo se recupera de la palestesia, provocada precisamente por la mencionada artritis reumatoide degenerativa.

Según el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, la artritis reumatoide es una "enfermedad inflamatoria que afecta las articulaciones y sus tejidos circundantes de manera crónica". Además de causar dolor, rigidez e hinchazón, la persona afectada presenta movimiento limitado.

Al ser cuestionada sobre lo que le pedirá a los Reyes Magos, Rosita Pelayo respondió: "Mi salud completa, la salud perfecta, eso pediría yo, nada más, con eso... Perder la salud es horrible... Yo quiero mi salud, que se quite bien la palestesia, esa es la que no se quiere quitar. Pero bueno, se ha de quitar un día, porque dicen que nada es para siempre".

Se trata de una sensación de vibración transmitida por los huesos o la piel, muy común en pacientes de artritis. "Tengo dormido/entumido desde el codo a la mano, los dos brazos. Las piernas, desde la ingle hasta el pie, tengo eso dormido y entumido", expresó la actriz.

"Además, un hormigueo increíble y que todo esto dura 24 horas, yo nunca descanso de eso, yo vivo así, así río, duermo, me baño. Con todo eso trato de caminar, hago mi 'chacoteo' y no me importa, pero sí se siente bastante espantoso", agregó.