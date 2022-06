Rosita Pelayo está sin trabajo, brilló en "Cachún, Cachún, ra, ra" y ahora quiere ser TikToker

Rosa María Pelayo Vargas, quien es mejor conocida como Rosita Pelayo fue una de las figuras juveniles más famosas de la década de 1980 en la televisión mexicana pues brilló en la icónica serie de “¡Cachún Cachún ra ra!”, sin embargo, actualmente tiene 63 años y se encuentra atravesando por una complicada situación de la que quiere salir adelante por sus propios medios y para ello ha incursionado en el mundo del TikTok por lo que ha pedido ayuda para sumar seguidores.

Fue hace unas semanas cuando la querida actriz e hija de fallecido conductor, Luis Manuel Pelayo, abrió su perfil de TikTok y desde entonces se ha encargado de darle promoción para aumentar su número de seguidores y de esta manera comenzar a generar dinero ya sea a través de la monetización de sus videos o de campañas publicitarias con algunas marcas y para ello no ha tenido reparo en solicitar la ayuda de los internautas a través de videos donde explica que necesita generar dinero pues atraviesa por una complicada situación económica y de salud.

“Chicos y chicas tiktokeros, soy la Rosita Pelayo, quiero agradecerles a todos los que me están siguiendo y por favor ayúdenme a que me sigan más, no tengo trabajo, necesito ganar dinero muchachos, necesito que me sigan más, por favor, se los suplico, esto es una cosa de la fregada, por no decir una chin… pero bueno, los invito a que me sigan aquí en TikTok, les prometo estar gozosa, sabrosa y chistosa, los espero” señaló la actriz en un video publicado en su perfil de la mencionada plataforma donde ya presume cerca de 18 mil seguidores.

¿Por qué no tiene trabajo Rosita Pelayo?

La última vez que Rosita Pelayo apareció en un proyecto de televisión fue en 2017 cuando formó parte del elenco de la exitosa serie de “El César”, sin embargo, se vio obligada a retirarse del ambiente artístico debido a que fue diagnosticada con artritis reumatoide degenerativa, la cual, le provocó palestesia, padecimientos que obligaron a la actriz a recurrie a una silla de ruedas, no obstante, se ha sometido a diferentes tratamientos que la han ayudado a recuperar la movilidad, sin embargo, el costear dichas terapias no es nada barato por lo que busca generar sus propios ingresos para poder pagarse su recuperación y de esta manera volver a tener una buena calidad de vida.

Rosita Pelayo participó en decenas de telenovelas y películas a lo largo de su exitosa carrera. Foto: Especial

Cabe mencionar que además de ser Tiktoker, actualmente Rosita Pelayo también tiene un programa de entrevista en YouTube donde comparte créditos con el periodista de espectáculos Jorge Zamitiz y en dicho espacio también pide donaciones para su causa. Cabe mencionar que, por ahora, la actriz no tiene algún proyecto en puerta para volver a la televisión, sin embargo, en redes sociales sus seguidores han iniciado campañas para pedir su regreso a la televisión donde brilló en distintos proyectos como “Serafín”, “Zacatillo”, “La fea más bella”, “Sortilegio” y “Las amazonas”, tan solo por mencionar algunas.

