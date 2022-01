¿Qué es la artritis reumatoide?, la enfermedad que aqueja a Rosita Pelayo

Rosita Pelayo, actriz, fue diagnosticada con artritis reumatoide degenerativa hace más de 4 décadas, y consecuencia de ello también padece parestesia (adormecimiento y entumecimiento de las extremidades). Lo que ocasionó que se alejara del medio del espectáculo.

Su condición ha hecho que tenga que depender de otras personas para realizar ciertas actividades. “Hay dolores muy fuertes. Uno se tiene que resignar a lo que está pasando, es duro el cambio, ir aprendiendo cómo dominarte y no vivir en una tragedia. Estaba muy enojada conmigo misma”, contó en entrevista para Ventaneando en diciembre del 2019.

Para julio del 2021, la actriz comenzó a dar la conferencia ¿Cómo darle sentido a tu vida?, en la que comparte lo que ha pasado y como le ha dado sentido a su vida en los último años. Aunque perdió movilidad, poco a poco la ha recuperado con los tratamientos a los que se ha sometido.

Sobre la parestesia, Pelayo describió para el programa De Primera Mano que tiene dormido/entumido desde el codo a la mano, en ambos brazos. En las piernas desde la ingle hasta el pie. "Un hormigueo increíble y que todo esto dura 24 horas, yo nunca descanso de eso, yo vivo así, así río, duermo, me baño. Con todo eso trato de caminar, hago mi 'chacoteo' y no me importa, pero sí se siente bastante espantoso",

¿Qué es la artritis reumatoide?

La artritis reumatoide es un padecimiento que ocasiona la inflamación de las articulaciones y tejidos circundantes, se indica en el portal Medline Plus. Aunque se desconocen las causas que originan la enfermedad, aunque es autoinmunitaria, esto implica que el sistema inmunitario del cuerpo ataca por error el tejido sano.

Es una condición que se puede presentar a cualquier edad, aunque es más común en las mujeres que en los hombres.

Cabe señalar que a diferencia de la osteoartritis, la artritis reumatoide afecta el revestimiento de las articulaciones y causa una dolorosa hinchazón que puede ocasionar la erosión ósea y la deformación en las articulaciones, de acuerdo con información del portal Mayo Clinic. “La inflamación asociada a la artritis reumatoide es lo que también puede dañar otras partes del cuerpo”.

Síntomas

La artritis reumatoide afecta a las articulaciones en ambos lados del cuerpo, como son los dedos e las manos, las muñecas, las rodillas, los pies, los tobillos, la cadera, los hombros, son los que se ven afectados en la mayoría de los casos.

Entres los síntomas iniciales que una persona puede presentar están: dolor articular leve, rigidez y fatiga. En tanto, los síntomas articulares pueden incluir rigidez matutina, las articulaciones pueden sentirse calientes, sensibles, rígidas cuando no hay movimiento por un lapso de una hora, regularmente las articulaciones están inflamadas y con el tiempo, las articulaciones pueden perder su rango de movimiento y deformarse.

