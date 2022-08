Laura Bozzo cumplió 70 años; de sufrir bullying a ser un ícono en México, así es su evolución

Laura Bozzo se ha convertido en un ícono de la televisión mexicana. El pasado 19 de agosto la presentadora peruana cumplió 70 años y para celebrarlo pasó el día disfrutando de una alberca y con música de Christian Nodal.

"Yo escuchando a Christian Nodal. Hoy a las 12:00 es mi cumpleaños… acá vamos a celebrar con mezcal”, dijo Laura Bozzo desde la piscina, donde se dejó ver muy feliz. No obstante, no siempre ha sido así. La exparticipante de "La Casa de los Famosos 2" detalló en el reality show que no la pasó nada bien durante su niñez e incluso sufrió de las burlas de sus compañeros.

De acuerdo con su testimonio, antes de ser una celebridad sufrió de bullying en la escuela. Incluso muchos de sus compañeros la metían al inodoro, mientras que ella solo le pedía a Dios que "le cambiara la cara".

En su niñez sufrió burlas por parte de sus compañeros. Foto: @laurabozzo_of

"Ir a la escuela fue una etapa durísima de mi vida. Me hacían un bullying horrible, era lo más espantoso que he pasado. Tanto que yo iba a la iglesia, me tapaba la cara y le pedía a Dios que cambiara la cara, porque me sentía tan fea que por eso se burlaban de mí", dijo en el reality show.

En su niñez Laura Bozzo jamás pensó que estaría en la televisión, sin embargo su oportunidad le llegó en 1994. La conductora incursionó en la política peruana y fue elegida como regidora de Lima, tiempo después le propusieron salir a conducir un programa en el extinto canal RBC.

Laura llegó a la televisión en 1994. Foto: @laurabozzo_of

"Me meto a la política, fui elegida regidora de Lima y el alcalde era dueño de un canal de televisión. Me invita a una entrevista y me dice tú eres comunicadora y ahí empezó Laura en la televisión. Triunfo en un canal que no existía y empecé a tocas las puertas de todas las televisoras y les rogaba de rodillas que me dieran una oportunidad", dijo la presentadora en confesiones realizadas en "La Casa de los Famosos 2".

Luego de eso, tuvo una oportunidad en Panamericana Televisión, ahí recibió la propuesta para conducir un talk show. De inmediato consigue gran rating y la oportunidad de migrar a América Televisión con un show de estilo propio.

Tuvo una oportunidad en Panamericana Televisión. Foto: @laurabozzo_of

"Todo el mundo apostaba que mi programa no iba a tener rating e hice un programa en vivo de cambio de sexo, se armó un escándalo y empecé a cambiar al talk show. (Pensé) Yo quiero ir a los problemas, a la lucha de las mujeres. Entonces, me llaman de América Televisión y ahí nace Laura en América y empecé a hacer mi programa como yo quería", dijo la conductora en ese confesionario.

De igual manera, Bozzo consiguió llegar a México en 2009 y logró sacar al aire su primer programa en este país. “Laura de Todos” para la comunidad hispana en los Estados Unidos, pero luego se transmitió desde la televisora del Ajusco hasta octubre de 2010.

Consiguió entrar a Televisa en 2009. Foto: @laurabozzo_of

Posteriormente, logró entrar a Televisa. Ahí, inició una nueva aventura con su programa homónimo “Laura” o también llamado "Laura de México".

En México ganó varios reconocimientos como un par de nominaciones en los “Premios TVyNovelas” y reconocimientos académicos, como un Doctorado honoris causa por parte del Centro Educativo Universitario Morelos, así como la medalla Benito Juárez.

