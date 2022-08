Babo y Cartel de Santa se unen a un joven y lo ayudan a cortar mangos de la calle de una peculiar forma | VIDEO

Imagina que te encuentras con un árbol de mangos y decides tomar uno; sin embargo, no es tarea fácil al encontrarse a una altura considerable. A pesar de los esfuerzos no consigues tomar uno y te quedas con el antojo. Esto pudo haberle pasado a un joven y su amiga de no haber sido porque recibieron la ayuda de alguien especial: Babo y el Cartel de Santa.

Subiéndose uno sobre del otro y apoyados con una garrocha los integrantes de la agrupación consiguieron llegar hasta el fruto preciado. Eso sí, siempre los más maduros para el deleite de los jóvenes, quienes documentaron todo en un video y posteriormente lo subieron a la plataforma social TikTok.

"Estaba cortando mangos con mi amiga bien a gusto y esto pasó. Llegó Cartel de Santa junto con el Babo a la acción", se puede escuchar en la descripción de la grabación subido por el usuario @soyangeljorge, quien fue el beneficiado. Como era de esperarse, al final se le puede ver en la merecida selfie a lado del rapero Babo.

Al parecer, estos hechos ocurrieron en Mazatlán, Sinaloa, pues en la cuenta del cantante aseguró que él y todo el Cartel de Santa habían llegado a éste paradisiaco lugar.

¿Cuál fue la reacción de los usuarios?

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en manifestar sus emociones tras ver la grabación: "efectivamente Dios tiene a sus favoritos", "Babo fue a los 15 de mi prima y no lo vi por llegar media hora después" y "te imaginas pelearte con alguien y de repente decirle 'al menos yo me puse a robar mangos con cartel de Santa y el Babo'", fueron algunos de los mensajes que le hicieron llegar.

SIGUE LEYENDO:

La Academia: Así fue la vez que Gavito se rindió ante la belleza de Hiromi

"Una noche loca": Danna Paola responde al polémico video bailando con hombre enmascarado

Nodal estrena look en verde y muestra por primera vez su pecho sin tatuajes de Belinda