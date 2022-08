"Marcela Valencia" de "Yo soy Betty, la fea" revela que estuvo a punto de no aceptar el papel de su vida

Sin duda alguna, a lo largo de la historia de la televisión a nivel mundial existe una telenovela que ha marcado la vida de millones de personas, se trata de la historia colombiana “Yo soy Betty, la fea”, misma que se estrenó en el año de 1999 y que en pleno 2022 sigue siendo todo un fenómeno en plataformas de streaming y televisión abierta.

Justamente sobre este fenómeno que sigue siendo “Yo soy Betty, la fea”, la actriz colombiana Natalia Ramírez quien dio vida a la temida “Marcela Valencia” habló con un famoso programa de radio sobre lo que fue su experiencia de ser parte de esta increíble producción.

Al inicio de la entrevista en el programa “La Caminera” de EXA FM, Natalia Ramírez reveló que tuvo muchas dudas sobre aceptar o no su papel de “Marcela Valencia” pues existía mucho riesgo en aquel entonces nuevo proyecto para ella.

Pese a las dudas que la invadieron, finalmente, Natalia aceptó y es algo que actualmente agradece a la vida pues además de ser un gran proyecto, “Yo soy Betty, la fea” le dio la fama que le permitió internacionalizar su carrera y salir de Colombia por la puerta grande.

“Fue maravilloso, sigue siendo maravilloso y creo que todos los días agradezco a la vida que me dio la oportunidad de decir ‘sí’ muchas veces las oportunidades le pasan a uno por el frente y uno no las ve, igual tuvimos muchas dudas osea yo tuve muchas dudas de aceptar el proyecto había demasiado riesgo o nos iba bien o nos iba mal, pero nunca pensé que nos fuera tan bien…” dijo Natalia Ramírez

Foto: IG @actriznatalia

Durante su plática, Ramírez habló de cómo fue el atropellado estreno de “Yo soy Betty, la fea” pues es una historia la cual muchas televisoras no creían en ella, ya que se les hacía muy “riesgoso” por la historia que manejaba.

“Es bien simpático, porque esa novela Fernando Gaytán ya la había escrito hace unos 4 o 5 años y el canal nunca le aceptaba esa novela porque era muy riesgoso, en ese momento Colombia estaba en una transición de la televisión pública a la privada abrir los canales, y las antenas repetidoras tenía que poner cada uno de los canales y RCN no tenía muchas antenas repetidoras estaba en el proceso de poner las antenas repetidoras, era el momento perfecto para hacer una novela de bajo costo y que si no funcionaba pues no pasaba mucho, la verdad es que no iba a importar mucho, si se dan cuenta “Betty, la fea” el 90% es estudio osea no tiene exteriores no tiene producción…” contó Natalia Ramírez