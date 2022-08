Paco de Miguel imita a Lola Cortés y revive polémica a casi una semana de la final de La Academia 2022

A casi una semana de la final de La Academia 2022, nuevamente llega la polémica en torno a este reality show, pues el influencer y comediante Paco de Miguel quien estuvo como invitado en uno de los dos últimos conciertos de este reality show para hacer una entrega de premios a los alumnos recordó el desplante del que fue víctima por parte de Lolita Cortés.

Cabe recordar que la jueza de La Academia, fue muy grosera con el influencer pues mientras éste hacía su dinámica en el escenario, Cortés se tomaba una selfie y aseguró que no le estaba prestando atención.

Pese a que el comportamiento de la también llamada “jueza de hierro”, fue bastante criticado y señalado en redes sociales, ésta no ha ofrecido ningún tipo de disculpas a Paco de Miguel, por su parte el influencer ya hizo mofa a lo vivido con la experta en teatro musical.

Lola Cortés se mostró grosera con Paco de Miguel en la final de La Academia.

Foto: Captura de pantalla

Fue por medio de sus historias en instagram que el también comediante revivió el incómodo momento cuando Lolita Cortés se portó grosera con él durante su colaboración en La Academia 2022.

Y es que a su fiel estilo, Paco de Miguel se caracterizó como Lola Cortés y se tomó una foto imitando el momento en el que la jueza se sacaba una selfie, dicha imagen la acompañó con el siguiente texto: “Cuando estás en clase con el profe al que no le entiendes a su materia”, escribió el influencer.

Foto: Captura de pantalla

Con este texto muchos aseguran que Paco de Miguel hizo referencia a que si Lolita tuvo el comportamiento que mostró a nivel nacional es por qué evidente no entiende la comedia que éste hace.

Tal y como lo mencionamos anteriormente, hasta la redacción de esta nota, la ex colaboradora del programa Hoy no se ha pronunciado al respecto y tampoco ha ofrecido algún tipo de disculpa a Paco de Miguel.

Luego de todo lo ocurrido en el escenario de La Academia, como era de esperarse Paco de Miguel iba a sacarle el mayor provecho a la situación pues, detrás del escenario y metido en su famoso personaje de “Miss Lety”, el influencer “acusó” a Lolita Cortés de lo ocurrido, nada más y nada menos que con el director de La Academia Alexander Acha.

“Director perdón…tuve una situación con la maestra Lola, estando yo allá hizo una mueca la cual a mi no me pareció absolutamente nada, me hizo una mueca y me faltó al respeto (es un poco común esto) entonces, le pido por favor, le quiero pedir a usted por favor que o arregle esta situación o ella si tiene algún problema conmigo venga y me lo diga…o esto lo escalo a Secretaría de Educación Pública, voy a meter mi queja…entonces que le are porque yo tengo mi carácter”, dijo Paco de Miguel en su papel de “Miss Lety”