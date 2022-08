Brenda Zambrano vuelve al quirófano para aumentarse el busto, tras haberse quitado los implantes hace un año

Una de las influencers más bellas y polémicas de nuestro país es sin duda alguna la ex integrante Acapulco Shore, Brenda Zambrano a quien también hemos visto en realities shows como “La Casa de los famosos”, “Guerreros 2020”, entre otros más.

Esta hermosa mujer de nuevo vuelve a causar preocupación entre sus seguidores pues compartió algunas historias desde la camilla en un hospital, y reveló que de nueva cuenta luego de un poco más de un año regresa a quirófano para someterse a una cirugía estética.

Aquí Brenda aún tenía implantes.

Foto: IG @brendazambranoc

De acuerdo a la misma Brenda Zambrano se encuentra en un hospital de Guadalajara y será atendida por un cirujano de origen venezolano y en esta ocasión de nueva cuenta se someterá a un aumento de busto.

Fue hace poco más de un año que Brenda se quitó los implantes mamarios debido a que éstos le estaban trayendo algunos problemas en su salud y en su vida personal.

Brenda ya se había quitado los implantes.

Foto: IG @brendazambranoc

Pese a lo anterior la chica reality nuevamente aumentará su busto pues reveló que estéticamente ya no se estaban viendo bien, por lo que nuevamente aumentará su tamaño, solo que esta vez no serán con implantes sino con una transferencia de grasa.

Así mismo, Brenda reveló que también se arreglara un “detalle” que tiene en el abdomen, aunque compartió que debido a que ya tiene muchas cirugías no podrán hacer demasiado por ella.

“Me va a arreglar unos problemitas del abdomen que no se puede hacer mucho porque pues ya me hice muchos procedimientos pero ese procedimiento es porque me van a levantar las bubis, me van a rellenar para que se me vea bonito un escote y bien todo a proporción, como si tuviera implantes pero no, solamente una transferencia de grasa al busto”, remató Brenda Zambrano