¿“Abogado” de Betty, la fea se convirtió en un poderoso narcotraficante?

Seguramente por lo menos has visto una vez la exitosa telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea”, sí esa que durante todo el tiempo que estuvo en Netflix se mantuvo en el top 10 pues todos la veían, si es así inmediatamente identificarás al abogado de Betty.

Y es que durante la historia Betty tuvo que buscar ayuda legal para poder ayudar a su jefe Don Armando Mendoza, pero esa es otra historia, dentro de la trama el encargado de darle vida a “Antonio Sánchez” abogado de Betty fue el actor colombiano César Mora.

César Mora se encuentra vigente en la actuación, y actualmente participa en la telenovela “Te la dedico”, pero hace algunos años se convirtió en un poderoso “narcotraficante” y un temido delincuente.

¿De abogado a narcotraficante?

Y es que luego de su actuación como abogado en “Yo soy Betty, la fea”, César Mora participó en más telenovelas pero hubo unas producciones que seguidores de este actor recuerdan con gran cariño como “Sin Senos no hay paraíso” y “Sin Senos sí hay paraíso”, en ambas participó Mora y dio vida a “Marcial Barrera”.

Marcial Barrera es uno de los personajes centrales de ambas historias, y es sin duda el capo más peligroso y respetado, por eso es que siempre tuvo a las mejores y más bellas mujeres entre ellas “Catalina, la grande” interpretada por Carmen Villalobos.

En “Sin Senos no hay paraíso”, el personaje interpretado por César Mora hizo muchas maldades, incluso algunas que le costaron la vida a “Catalina, la grande”, pero como todo villano no tardaría en recibir su castigo.

Y es que en “Sin Senos no hay paraíso”, Marcial deja a Catalina por “La Diabla” quien era la mejor amiga de su esposa, pero para la secuela de esta historia su ahora amante lo denunció ante las autoridades y fue trasladado a una cárcel de Estados Unidos.

Aunque Marcial regresa para vengarse de “La Diabla”, éste ya no es el mismo pues ahora tiene una hija y su sed de venganza podría verse opacada debido a este amor desmedido que tiene por Daniela pero hará de todo por acabar con su ex amante.

Finalmente el personaje interpretado por César Mora es asesinado por “El Titi” (Gregorio Pernía), cabe señalar que pese a todo lo malo que hizo, “Marcial Barrera” llegó a hacer un gran vínculo con los seguidores de esta historia pues finalmente se pasó al bando de “los buenos” por lo que pedían que su personaje llegará al final de la historia.

Si aún no has visto estas series, podrás encontrar "Sin Senos sí hay paraíso" y "El Final del Paraíso" en Netflix y disfrutar no solo de la actuación de quien fuera el abogado de "Betty, la fea" pues dos queridas actrices que pertenecieron al "cuartel de las feas" también participan en estas historias.

bmz