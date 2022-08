¿Belinda le fue infiel a Christian Nodal? Filtran supuesta nueva canción que destaparía la verdad

Christian Nodal y Belinda siguen dando de qué hablar a pesar de que llevan meses separados, ahora volvieron a ser el centro de atención después de que se filtrara un nuevo supuesto tema del cantante de regional mexicano, quien aseguran revelaría los verdaderos motivos del fin de su relación con este sencillo.

Aunque el cantante de "Botella tras botella" comenzó un romance con Cazzu, y Beli ha retomado su carrera como actriz en la serie "Bienvenidos a Edén", aún siguen siendo relacionados por muchos de los seguidores del llamado "Nodeli", nombre que recibió la pareja, quienes se preguntan cuáles fueron las causas de su ruptura, ya que se veían tan enamorados y estaban a punto de llegar al altar.

¿Belinda le fue infiel a Christian Nodal?

Tras anunciar el término de su relación, en redes sociales y algunos medios de comunicación comenzaron a correr varios rumores, no obstante, hasta el día de hoy, Belinda y Nodal no han querido dar detalles de esto. Ahora, la teoría de que la cantante de "Amor a primera vista" le fue infiel al intérprete de regional ha tomado fuerza, pues se filtró un supuesto tema que muchos aseguran revelaría los motivos.

Nodal y Belinda no revelaron los motivos de su ruptura Foto: Especial

En redes sociales está circulando un video en el que se escucha la voz de Christian Nodal interpretar el sencillo, del cual se desconoce el nombre, en el que le canta a un ex amor que le fue infiel. "Es que estoy esperando que me digas, que también lloras a escondidas. Que sí tienes corazón. Que también te marcó la despedida", se escucha en los primeras líneas.

"Pero quién me quita este dolor, que va mucho más allá de ti. Porque tú sólo me fuiste infiel, pero yo me traicioné a mí", canta el intérprete de regional mexicano, quien se ha caracterizado por relatar algunas de sus experiencias amorosas en sus temas musicales, por lo que los fanáticos lo han relacionado con su más reciente "truene" con la ex estrella infantil.

Mientras algunos aseguran que podría ser una canción en la que describa su relación con Belinda, los seguidores de la intérprete, que acaba de cumplir 33 años, salieron a la defensa de la actriz, indicando que podría hablar de otros de sus noviazgos, pues recordaron que ha tenido muchos romances a sus 23 años.

