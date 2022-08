Nacho Casano enfrenta a los conductores de De Primera Mano; luego de que Gustavo Adolfo Infante dijera que no es famoso

El objetivo fue claro desde el principio, crear polémica para diversión de los televidentes. Bajo dicha consigna fue como ingresaron a "La Casa de los Famosos 2" los integrantes que, en su gran medida, destacaron por tener un gusto particular con el conflicto. Uno de ellos es Ignacio "Nacho" Casano, quien ahora que está fuera se ha dedicado a dar entrevistas y aclarar muchos puntos que vivió en el reality show.

El actor de origen argentino tuvo sus diferencias con muchos de sus compañeros como Salvador Zerboni, Laura Bozzo e Ivonne Montero, siendo ésta última con la que tuvo un enfrentamiento directo delante de todas las cámaras. Este tipo de cosas se las preguntaron en el programa De Primera Mano, donde uno a uno, los conductores se presentaron y le comunicaron todo lo que opinaron sobre él mientras estaba dentro del programa.

Aunque los comunicadores siempre se mostraron respetuosos esto parece que no le agradó mucho al también modelo. Todo comenzó cuando Gustavo Adolfo Infante le repitió lo mismo que dijo en emisiones anteriores: que no lo conocía y que no sabía qué hacía dentro de "La Casa de los Famosos".

Nacho Casano le responde a los conductores de De Primera Mano

Apenas escuchó las preguntas y opiniones vertidas previo a su salida del programa, Nacho Casano no se aguantó y respondió todo con su estilo particular. Tras olvidarse de la diplomacia, le respondió Gustavo Adolfo Infante que tuvo que usar Google para saber quién era él sin dejar de destacar los 12 años que tiene en México trabajando con proyectos que han sido exitosos.

Por su parte, Lalo Carrillo le cuestionó su reacción contra la ganadora del reality show, la cual fue un tanto agresiva y no digna de un caballero: "yo sí tengo que decirte a la cara, viéndote Nacho, que la reacción que tuviste con Ivonne Montero en esa cena, no me parece correcta, de un caballero... pero cuando hay cámaras e involucra a una mujer... ¿crees que es de un caballero hacer eso?", le preguntó.

En respuesta, Nacho Casano le pidió al periodista que viera de nuevo el video y ponga atención en lo que dijo para que puedan platicar bien. Incluso, a pesar de que le aseguró que se estudió la grabación de más de 15 minutos, el actor lo invitó a que hiciera una transcripción para que entendiera su postura.

Addis Tuñón, quien intentó ser un poco más amable para que se calmaran las aguas, tuvo la ocurrencia de decirle que le parecía "maquiavélico", calificativo que le rechazó de inmediato. "Lo siento, perdón, pero tengo que decirte que no. No te lo acepto, de verdad", le respondió.

De igual manera mencionó que la manera de conducirse a Ivonne Montero fue la correcta, pues ella siempre habló mal de él y de varios compañeros y no le parece justo que por ser mujer tenga derecho a ofender y difamar sin que ocurra nada. La gran mayoría de las respuestas de Nacho Casano las hizo con un tono de voz elevado; esto lo notaron los internautas, quienes de inmediato reprobaron sus acciones.

