Jorge Vargas: El actor del Cine Mexicano que se casó con Lupita D'Alessio cuando era menor de edad

Una de las cantantes más importantes que hay en México es Lupita D'Alessio, que con más de 50 años de carrera aún sigue dando conciertos que son un éxito. A pesar de que tiene una larga trayectoria, la intérprete también ha llamado la atención por su polémica vida, como su matrimonio con Jorge Vargas, un actor del cine mexicano y de la televisión que logró conquistarla cuando era muy joven.

La originaria de Tijuana, Baja California, comenzó su carrera siendo muy joven, por lo que para los años 70 ya era una de las aristas más destacadas dentro de la música. Fue en esta década cuando conoció a Vargas, quien ya era famoso en el medio artístico debido a que debutó cuando era un niño en la época de Oro del Cine Mexicano con la película "El precio de la gloria" de 1948 y pertenecía a una dinastía de celebridades, pues era sobrino de Ernesto Alonso, amigo de María Félix.

Jorge Vargas se casó con Lupita D'Alessio cuando era menor de edad

En 1971, la también llamada "La Leona Dormida" se encontraba promocionando su primer disco, cuando conoció a Jorge Vargas, de quien se enamoró enseguida. La intérprete "Acaríciame" indicó que sus padres se negaban a su noviazgo, pues mientras ella tenía 17 años, él ya pasaba de los 30. No obstante, se casó con el actor de televisión sin el consentimiento de su familia y así fue como siendo menor de edad contrajo matrimonio.

Jorge Vargas fue un actor de cine y televisión Foto: Especial

Al poco tiempo la cantante quedó embarazada de su primer hijo, Jorge Francisco, quien lamentablemente falleció a los 28 días de nacido debido a una infección. "Esa gran perdida fue una experiencia llena de dolor que yo después desahogue con mi música en los escenarios", indicó la cantante, quien declaró que tras ese suceso pensó en no volver a tener hijos, sin embargo, años después experimentó la maternidad.

En 1974, llegó a su vida Jorge, y tres años después nació Ernesto, quienes siguieron los pasos de sus padres en el mundo del espectáculo, ya que el primero se dedicó a la música, y el segundo hizo trabajos de actuación y canto. Pero antes de llegar a la sima, tuvieron que enfrentarse a la ausencia de su mamá, ya que, tras el divorcio de los artistas en 1979, la cantante se enfocó en su carrera profesional y los dejó al cuidado de su papá.

"Me dio a escoger o tu carrera o yo y yo acababa de ganar la OTI con 'Como Tú', que sonó mucho en la radio. Entre la fama, no tener a Dios y no saber valorar, los abandoné porque yo preferí mi carrera", dijo en entrevista Lupita D'Alessio, quien también sufrió los maltratos de su esposo, el cual llegó a cantar junto a ella, pero que le tuvo muchos "celos profesionales", debido a que su carrera estaba despuntando.

Lupita D'Alessio y Jorge Vargas tuvieron dos hijos Foto: Especial

¿Qué pasó con Jorge Vargas?

Jorge Francisco Vargas Ramírez nació en Aguascalientes el 25 de junio de 1941. Aunque comenzó en el Cine de Oro, fue mayormente conocido por sus personajes en la televisión, pues durante la época de los 60 trabajó en melodramas como "Más fuerte que tu amor". "El chofer", "Pasiones encendidas", "María Isabel", son algunas de las producciones en las que colaboró en la pantalla chica, mientras en el el séptimo arte se le vio en "Me he de comer esa tuna", "La silla vacía" y "Ciudad sin ley", por mencionar algunas.

Tras el divorcio de Lupita D'Alessio, se casó por segunda vez con Mary González, quien cuidó a sus hijos Jorge y Ernesto y con la que procreó dos hijas, Vanessa y Valeria. La pareja estuvo junta por 26 años, sin embargo, también se separaron.

En octubre de 2009 Jorge Vargas fue diagnosticado con cáncer de colon y fue operado un mes más tarde, pero una bacteria se alojó en su cuerpo, agravando su estado de salud, por lo que el 2 de noviembre de ese mismo año, murió a los 68 años de edad. Su funeral estuvo en medio de la polémica, pues su hijo Ernesto D'Alessio lo sepultó bajo un rito cristiano, cuando su última voluntad había sido que lo incineraran y que sus cenizas quedaran en la Basílica de Guadalupe.

