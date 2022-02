Galán de Cine Mexicano intentó ser estrella de Rock and Roll y tuvo polémico matrimonio con esta cantante

A finales de los años 50 y durante la década de los 60 el Rock and Roll dio a conocer a muchos artistas, aunque no todos lograron consolidarse, como es el caso de este galán de Cine Mexicano, que intentó ser estrella del género, pero su trabajo es poco recordado, sin embargo, una de las etapas de su vida más polémicas fue su matrimonio con una famosa cantante.

Jorge Francisco Vargas Ramírez nació en Aguascalientes el 25 de junio de 1941, cantante y actor de cine y televisión, conocido artísticamente sólo como Jorge Vargas. Sobrino del productor Ernesto Alonso, debutó en la pantalla grande a 6 años en la película "El precio de la gloria".

Su incursión en el Rock and Roll se da en 1960, como fundador del grupo "Los Hooligans" con quienes graba su primer disco como guitarrista, agrupación de la que era solista Ricardo Roca, hermano del famoso ídolo de la época César Costa, y la que es considerada como una de las bandas pioneras del género.

A mediados de los 60 hizo su debut en telenovelas. Foto: Especial

A mediados de los 60 hizo su debut en telenovelas, siendo la primera "Más fuerte que tu amor" en 1966 y a la que le siguieron títulos como: "La cruz de Marisa Cruces", "El chofer", "Pasiones encendidas", "La sonrisa del Diablo", "María Isabel", entre muchas otras.

En el cine, y después de su debut cuando era niño, participó en películas como: "Me he de comer esa tuna" (1972), "Los hombres no deben llorar" (1976), "La silla vacía" (1984), "La Coyota" (1987), "Ciudad sin ley", "El rey de los coleaderos" (2001) y "Esclavo y amo" (2003), entre otras.

Jorge Vargas y su polémico matrimonio con Lupita D'Alessio

Jorge Vargas estuvo casado en dos ocasiones: la primera con la cantante Lupita D'Alessio, con la que tuvo tres hijos, Jorge Francisco (fallecido), Jorge y Ernesto. También contrajo nupcias con Mary González con la que procreó dos hijas, Vanessa y Valeria, con ésta última estuvo en matrimonio por 26 años, sin embargo también se divorcio.

Lupita tenía 16 años y su carrera estaba en ascenso cuando unió su vida al cantante y actor, con quien se caso sin el consentimiento de sus padres, en 1971. Vargas era mayor que la también actriz por 17 años, una de las razones por las que su relación no fue bien vista.

Aún así, formaron una familia y también negocios juntos, pues tuvieron su propia disquera y grabaron grandes éxitos. En 1973 lanzaron un disco compartido donde incluyeron algunos covers, sin embargo, las cosas cambiaron cuando D'Alessio comenzó a tener más fama, lo que derivo en "celos profesionales" que los llevaron a los golpes, según ha contado la propia cantante.

Jorge Vargas y Lupita D'Alessio hicieron una carrea juntos hasta que la cantante comenzó a tener mayor fama. Foto: Especial

Al divorciarse, en el año 1979, y después de 8 años de matrimonio, Vargas obtuvo la custodia completa de sus hijos, quienes tenían apenas 2 y 4 años de edad, un golpe muy duro para la intérprete de "Inocente pobre amiga", "Lo siento mi amor" y "Leona dormida", tema por el que ganó su apodo.

La última voluntad del cantante que no se cumplió

En octubre de 2009 fue diagnosticado con cáncer de colon, un mes más tarde fue operado, pero una bacteria agravó su estado de salud. Jorge Vargas murió el lunes 2 de noviembre de 2009, en la Ciudad de México a los 68 años. Su última voluntad era ser incinerado, pero esta no se le cumplió debido a que su hijo Ernesto, decidió despedirlo bajo el rito cristiano, a pesar de que su padre era católico.

"Yo no escucho los mandatos de los hombres, no obedezco a la voluntad de ningún hombre, sino a la de Dios y será velado y enterrado cien por ciento cristiano y yo soy el que hablará y será el responsable de esto", dijo el también cantante sobre la muerte de Vargas.

