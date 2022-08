Gina Montes: ¿Qué fue de la bella vedette que brilló en “La Carabina de Ambrosio”? | FOTOS

“La Carabina de Ambrosio” fue uno de los programas cómicos más exitosos de la televisión mexicana durante las décadas de 1970 y 1980 y además de los múltiples actores cómicos, otra personalidad que brilló en dicha producción fue Gina Montes, quien era el principal atractivo visual, sin embargo, luego de triunfar en el ambiente artístico desapareció de forma repentina sin que se supiera de ella durante varias décadas, por lo que en esta ocasión te diremos qué fue de la bella vedette.

El nombre real de Gina Montes era Regina Inés Barbosa Govea, nació el 11 de enero de 1944 en Brasil y aunque hay poca información sobre su infancia se sabe que inició su andar en el ambiente artístico desde muy pequeña ya sus padres también eran artistas. Durante su adolescencia, la bailarina se unió a sus dos hermanas para formar un grupo de baile con el que alcanzaron cierta fama y mediados de la década de 1970 decidieron viajar a México para probar suerte y por azares del destino Gina logró establecerse en el país y comenzó a trabajar como bailarina en diferentes centros nocturnos, en poco tiempo se convirtió en una de las vedettes estelares de todo el circuito de cabarets.

Gina Montes destacó en el ambiente artístico gracias a su extraordinaria belleza. Foto: Especial

Hasta donde se sabe, César Costa fue el encargado de invitarla a trabajar en “Vamos a cantar”, donde hizo su debut en televisión y más tarde, él mismo la llevó a “La Carabina de Ambrosio”, programa que la convirtió en todo un ícono por ser el principal atractivo visual del mencionado espacio en el que aparecía bailando en las cortinillas de entrada y de salida del programa.

Cabe mencionar que la participación de Gina Montes en los sketches del “show cómico, mágico, musical”, eran poco recurrentes debido a que todavía se le dificultaba el idioma español, no obstante, es recordada por su clásico “denank you” cuando Beto “El Boticario” le agradecía por asistirlo en sus fallidas exhibiciones de magia”.

Gina Montes se convirtió en todo un sex symbol en la década de 1980. Foto: Especial

¿Qué pasó con Gina Montes?

La última vez que Gina Montes apareció en “La Carabina de Ambrosio” fue en el año de 1985 y debido a lo repentino de su alejamiento de los medios, se generaron todo tipo de versiones en las que se especulaba de lo que había pasado con la vedette pues llegó a decirse que se había casado con un político o que algún mafioso la había sacado de trabajar y una de las teorías más descabelladas aseguraba que la bailarina estaba internada en un psiquiátrico porque tenía algún tipo de enfermedad mental.

Gina Montes se alejó de la farándula en 1985. Foto: Especial

Luego de casi tres décadas alejada del ambiente artístico, Gina Montes reapareció con el único fin de acabar con todas las especulaciones que se hicieron en torno a su figura y señaló que desapareció del ambiente artístico por amor pues inició una relación con un músico de nombre Carlos Macías con quien se fue a vivir a Nueva York, sin embargo, cuando quiso regresar ya no pudo hacerlo debido a que estaba embarazada y su médico le prohibió viajar, posteriormente, hizo un nuevo intento por volver a tierras aztecas pero su documentación ya estaba vencida, por ello decidió quedarse en “La Gran Manzana” donde solo se enfocó al cuidado de su hija, cuyo nombre es Judith.

Así luce actualmente Gina Montes. Foto: Especial

Gina Montes señaló que luego de separarse del padre de su hija, tuvo que arreglárselas por sí misma para sostener a su hija y para ello tuvo que trabajar como empleada doméstica, cocinera, chofer y hasta bordadora de ropa, no obstante, la ex vedette señaló que no está arrepentida de haber tomado la decisión de alejarse dela farándula.

