Esto es lo que tiene Lupillo Rivera que lo llevó a ser juez de "El Retador" en lugar de Julión Álvarez

La era de los realities shows llegó para quedarse y las dos televisoras más importantes de México siempre han buscado la manera de innovarse para tener la mayor cantidad posible de rating. En el caso de Televisa optó en esta ocasión por los desafíos entre artistas donde también se relacionan imitadores, cantantes y bailarines: "El Retador".

Como en todos los programas donde se califica el desempeño de los concursantes existen figuras de autoridad que dan su veredicto para que al final vayan avanzando los más talentosos. En este caso el jurado está compuesto por Alicia Villarreal, Lupillo Rivera, La India Yuridia y Fonseca.

Sin embargo, existe un detalle que casi nadie conoce: el intérprete de "No llega el olvido", "Yo te extrañaré" y "Sufriendo a solas" no iba a estar en el programa sino Julión Álvarez, pero por las exigencias del cantante de música regional no pudieron cerrar el trato y la televisora de San Ángel optó por Lupillo Rivera, de acuerdo con el reconocido periodista de espectáculos Alex Kaffie.

Lupillo Rivera, la segunda opción para "El Retador"

Dentro de la columna "Sin Lisonja" de Alex Kaffie dentro de El Heraldo de México informó que Julión Álvarez, conocido como "Rey de la Taquilla", fue el primero en ser considerado por la producción para que integrara el jurado de "El Retador", pero las cosas no salieron como esperaba, pues sus exigencias estuvieron muy elevadas.

De acuerdo con el comunicador el intérprete de "Me vas a extrañar" y "El color de tus ojos" pidió "mucho dinero", además de que absorbieran los gastos de sus traslados. Sacando cuentas la cifra era muy alta, por lo que tuvieron que recurrir a un plan B: Lupillo Rivera.

"Al primero que Televisa le pidió ser juez en el ayer estrenado El Retador fue a Julión Álvarez. Sí, la televisora quería que ejerciera de enjuiciador en dicho programa dominical, sin embargo no lo consiguió porque el apodado 'Rey de la Taquilla' además de pedir mucho dinero ¡exigía que Televisa absorbiera el gasto (bastante alto) de sus traslados en su avión privado! Debido a eso el productor tuvo que buscar a un cantante de regional mexicano más 'baratito' y pues ya lo vio usted anoche, el plato de segunda mesa es Lupillo Rivera", escribió el periodista Alex Kaffie.

