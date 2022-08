Ángela Aguilar: ¿Qué pasó con su ex Gussy Lau?, así es su vida tras la polémica con Pepe Aguilar

El nombre de Gussy Lau volvió a ser el centro de atención después de varios meses, debido a que recientemente Pepe Aguilar habló sobre la relación de su hija, Ángela, y el músico, esto después de que se desatara la polémica. Tras las declaraciones del intérprete de "Por mujeres como tú" hay muchos que se preguntan, qué pasó con el ex novio de "la princesa de la música mexicana".

Tal y como lo había prometido, el cantante de música regional mexicana habló sobre el romance que tuvo su hija con el joven que era su productor musical. En entrevista para "Despierta América" indicó que Ángela Aguilar resultó muy afectada después de que se filtraran las fotos con su novio y también por las críticas debido a la diferencia de edad, pues René Humberto Lau, nombre real del artista, es 15 años mayor.

¿Qué pasó con Gussy Lau tras su polémico romance con Ángela Aguilar?

Después de que la cantante de "En realidad" indicara que se sentía violentada tras revelarse las imágenes que compartió Gussy Lau en su cuenta de Instagram, se dijo que habían terminado su romance y que Pepe Aguilar lo había corrido de su disquera. No obstante, el artista, de 54 años, dio a entender que por el momento el productor sigue trabajando en su compañía, pues tiene mucho talento.

Gussy Lau sigue con su carrera en la música Foto: IG @gussylau

“Por el momento… todavía no sabemos qué va a pasar ahí, hay que ver, pero ya habíamos grabado veintitantas canciones, y yo le deseo lo mejor en la vida, simplemente hay maneras de saber hacer las cosas, y creo que la vida sigue, no pasa nada, es una lección más, es un aprendizaje más, y el chavo tiene mucho talento. Aquí o en donde esté va a seguirlo teniendo”, comentó.

Asimismo, en sus redes sociales como Instagram, Gussy Lau ha dejado ver que sigue acumulando éxitos, pues sus canciones se ubican en las listas popularidad no sólo en México, sino también en Estados Unidos. Temas como "Míranos ahora" de Calibre 50, "En días como estos" de Hijos de Barrón, "Que digan lo que digan" y "Ahí donde me ven", de Pepe y Ángela Aguilar, son de su autoría y conquistan los charts.

Gussy Lau escribió éxitos de Ángela Aguilar Foto: Especial

Asimismo, ha recibido diferentes reconocimientos por su trabajo como compositor y en sus mensajes indicado que no va a dejar la carrera a pesar de los obstáculos que se le pongan. "Nunca suelten algo que amen, por más difícil que esté la situación recuerden que nada es permanente las ”Ganas” y el “Tiempo” pueden más que la “fuerza” y el “Poder”, y basta con estar DISPUESTOS aunque no estén preparados, para lograr que funcione. No se rindan, Luchen por sus sueños", colocó al ganar el Premio de SESAC Latina.

Asimismo, sigue escribiendo algunas canciones. En sus redes sociales compartió hace algunas semanas el video cantando un sencillo de su autoría. Con la frase " #delejitos vas a ser mi Gran amor", Gussy publicó una serie de clips interpretando el tema que muchos aseguraron era una indirecta para Ángela Aguilar, con quien supuestamente no pudo concretar su romance tras el escándalo.

Gussy Lau comparte sus logros en redes sociales Foto: Especial

Gussy Lau es un compositor mexicano que nació el 6 de junio de 1988 en Culiacán, Sinaloa. Durante su trayectoria musical ha colaborado con cantantes de la talla de Christian Nodal, Grupo Firme y el propio Pepe Aguilar. Lamentablemente, su popularidad en el medio del espectáculo creció cuando se hicieron virales las imágenes con Ángela Aguilar, que confirmaron su polémico romance.

SIGUE LEYENDO:

"Sí me dolió": Pepe Aguilar se sincera tras ventilarse el romance de Ángela Aguilar y Gussy Lau

¿De dónde es Gussy Lau? Edad, biografía y 5 datos desconocidos del novio de Ángela Aguilar