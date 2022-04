¿De dónde es Gussy Lau? Edad, biografía y 5 datos desconocidos del novio de Ángela Aguilar

Luego de que se difundieran las fotografías donde Ángela Aguilar aparece besando a Gussy Lau, muchos usuarios de redes sociales se ha preguntado quién es su novio, qué edad tienen y cuál es su relación con la Dinastía Aguilar.

Por ello, en esta ocasión te decimos de dónde es Gussy Lau, cual es su trayectoria y algunos datos curiosos de quien se ostenta como la pareja sentimental de Ángela Aguilar.

¿Quién es el novio de Ángela Aguilar y cómo conoció a la cantante?

Gussy Lau es un compositor mexicano que nació el 6 de junio de 1988 en Culiacán, Sinaloa. Durante su trayectoria musical ha colaborado con cantantes de la talla de Christian Nodal, Grupo Firme y el propio Pepe Aguilar.

Aunque popularmente se le conoce como Gussy Lau, el nombre verdadero del galardonado compositor es René Humberto Lau, quien a sus 33 años ha sido reconocido en eventos como los Premios Latin Grammy, Billboard, Spotify, SACM y MTV.

En relación a cómo es que Gussy Lau conoció a Ángela Aguilar, conviene remontarnos a finales de marzo del año pasado, temporada en la que el compositor fue contratado por la familia Aguilar para que comenzara a trabajar para la disquera Equinoccio Récords.

Ángela Aguilar y Gussy Lau

Fue en estas fechas en las cuales pudo tener el primer contacto con la talentosa jovencita, quien en esos momentos tenía era menor de edad, mientras que Gussy Lau tenía 32 años.

5 datos curiosos de Gussy Lau, novio de Ángela Aguilar

El novio de Ángela Aguilar se especializa en la composición de piezas musicales del regional mexicano, pero también quiso emprender su carrera como solista en un disco que curiosamente fue producido por Pepe Aguilar y en el cual, Ángela realizó algunos coros.

Él es el novio de Ángela Aguilar

Además, aunque es probable que antes de que se desatara la polémica no supieras mucho de él, es casi un hecho que al menos has escuchado algunas de las canciones en las que ha colaborado como compositor, entre las cuales destacan: "No te contaron mal", "De los besos que te di", "Nace un borracho" y "Fuimos".

La trayectoria de Gussy Lau le ha permitido ser reconocido en el mundo de la música regional mexicana, lo que a su vez lo ayudó a convertirse en socio de la "Sociedad de Autores y Compositores de México".

Gussy Lau colaboró con la Dinastía Aguilar

Previo a que se diera a conocer su romance con Ángela Aguilar, Gussy Lau fue cuestionado en redes sociales sobre si tendía una relación con la cantante de 18 años, a lo cual, él argumentó que no por respeto y miedo a Pepe Aguilar, quien defiende a capa y espada a su familia.

“Ni con Ángela, ni con Aneliz, y si fuera mujer ni con Leonardo. ¿Por qué?, muy sencillo: Pepe Aguilar es mi jefe, lo he visto, mide dos metros y le llegas a hacer algo a alguno de sus hijos, ¡cállate!”, explicó Gussy Lau en un clip.

¿Crees que la relación entre Gussy Lau y Ángela Aguilar haya empezado desde que se conocieron?

El último dato curioso del novio de Ángela Aguilar es que hubo un momento en el que su cercanía con la Dinastía Aguilar fue tanta que incluso llegó a visitarlos en su rancho ubicado en Zacatecas para pasar una divertida tarde familiar, aunque de esto ya han pasado muchos meses, por lo cual se desconoce si su vínculo con la familia de su novia sigue siendo tan estrecho, en especial a raíz de sus recientes declaraciones.

