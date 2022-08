Rafael Rojas: Exgalán de “Quinceañera” revela qué lo alejó de las telenovelas para no soportar “bajezas”

Rafael Rojas fue uno de los actores de telenovela más cotizados en los 90 que conquistó al público con su atractivo y talento, pero su repentina desaparición de los reflectores desató rumores que apuntaban a una adicción al alcohol, algo que más tarde aclaró revelando el verdadero motivo por el que se alejó.

El actor, de 61 años, gozó de gran éxito en la pantalla chica durante los 90 y principios de los 2000, pero de un momento a otro se alejó de los reflectores y esto provocó una serie de rumores que señalaban a excesos y malas decisiones como el motivo de su declive profesional que lo habrían dejado sin hogar llevándolo a pedir comida y dinero en las calles.

Rafael Rojas con Salma Hayek en una versión de "Teresa". Foto: Facebook @hechoenminatitlan

Incluso, la revista TVNotas difundió imágenes de una persona sin hogar que tenía un impactante parecido con Rafael Rojas, por lo que de inmediato destacaron su adicción al alcohol y otras sustancias como la razón de su retiro. Algo por lo que decidió reaparecer y aclarar lo sucedido, asegurando que no volverá a las telenovelas, pues se fue para no soportar “bajezas”.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el actor detalló que recibió una herencia de su abuelo en su natal Costa Rica y ahora es a lo que se dedica. También compadeció a sus compañeros, pues indicó que ellos tienen la “necesidad” de soportar las inclemencias del medio artístico.

“Mi abuelo me dejó unas tierras, me enseñó a sembrar y me dejó muy acomodado (…) No tenía necesidad de seguir con eso, pobres de mis compañeros que tienen esa necesidad. Realmente hasta me siento un poco agradecido de que realmente no estaba en lo que me gustaba y después fui a Costa Rica”, dijo el actor.

Rafael Rojas trayectoria

El actor llegó a México en 1984 luego de ganar fama en su natal Costa Rica, la telenovela “Martín Garatuza” significó su primera oportunidad y gracias a su talento de inmediato se hizo notar por lo que obtuvo un papel en el melodrama “Quinceañera” donde compartió créditos con Thalía y Adela Noriega.

Rafael Rojas, Omar Fierro, Arturo Peniche y Ernesto Laguardia se convirtieron en los galanes del momento y fue el arrollador éxito de la telenovela lo que le dio un papel en “Amor en silencio”. Más tarde se llevó su primer protagónico junto a Salma Hayek en la versión de 1989 de “Teresa”.

Rafael Rojas se alejó por casi 10 años de las telenovelas. Foto: Facebook @hechoenminatitlan

“Yo no creo en los hombres” fue otro de los proyectos importantes para Rojas y en éste se encontró con Yolanda Andrade para después tener su segundo protagónico en “La sombra del otro” aunque obtuvo el éxito que esperaba y su carrera comenzó a decaer.

“Serafín”, “Amor real”, “Pasión” y “Eternamente tuya” son algunos de los proyectos con los que continuó su carrera como actor en medio de críticas debido a su aspecto físico. “Vidas robadas” fue la última vez que apareció en pantalla antes de su repentina desaparición durante casi una década.

