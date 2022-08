Chiquis Rivera responde a las malas caras de Lolita Cortés durante concierto en “La Academia”

“La Academia 20 años” continúa como fuente de controversia y una vez más por Lolita Cortés, pues la crítica no evitó hacer malas caras a la interpretación de Chiquis Rivera quien fue invitada especial en el homenaje a su madre, la “Diva de la Banda”.

El concierto del pasado 30 de junio en “La Academia” dio de qué hablar por la ausencia de Yahir y la conducción de Laura G, así como por los constantes pleitos entre los jueces y el director, el cantante Alexander Acha, por el desempeño de los alumnos.

Te puede interesar: La Academia 20 años: Chiquis Rivera deslumbra con su belleza en tejana y conjunto ideal para el verano | FOTO

Fiel a su estilo, la “juez de hierro” externó su descontento con la presentación de Chiquis Rivera en el reality show donde interpretó algunas canciones de su mamá como “¿Qué me vas a dar?”, aunque todo indica que no fue del agrado de los asistentes.

Reacción de Lolita Cortés a Chiquis Rivera. Foto: Especial

La interpretación de Chiquis también dividió opiniones en redes sociales, pues mientras algunos la defendieron otros lanzaron fuertes críticas asegurando que no posee el talento para cantar. “Ni las canciones de su mamá le salen”, “¿La expulsaron, verdad?”, “Ni con el aire de la rosa de Guadalupe”.

Chiquis Rivera reacciona

Durante una dinámica con sus fans en Instagram, la hija de la "Mariposa de Barrio" dijo no haberse percatado de la actitud de Lolita Cortés en "La Academia" durante su interpretación y esperaba que sus "caras" fueran sonrisas, aunque fue todo lo contrario.

"No bebé, la verdad no me fijé, pero espero haya sido una cara buena, ¿sonriendo?... pero no, la verdad estaba muy enfocada”, respondió Chiquis aunque más tarde compartió una imagen que sus fans tomaron como una indirecta.

Chiquis Rivera reacciona. Foto: Instagram @chiquis

"God-morning! Aunque te hagan caras y se les note la amargura, tú se tu! Se feliz! Se Nice! Que nadie cambie tu esencia”, compartió la cantante a través de sus historias en Instagram.

Te puede interesar: La Academia 2022: esto es todo lo que debes saber sobre la gran final

Además, en su cuenta de Twitter compartió un segundo mensaje que también fue tomado como una indirecta para Lolita Cortés: “Subirse a un escenario no es fácil y más cuando hay “algunos” a pasos de ti que no quieren o creo que debes estar donde estás. ¡Dios es bueno! Él te pone donde él quiere y te da la fortaleza de brillar con la luz que él te dio, le guste a quien le guste”.

SIGUE LEYENDO:

La Academia 20 años: No hay eliminado este domingo y revelan la tabla de votos de los semifinalistas

Chiquis Rivera presume sus curvas en ajustado look negro y enciende Instagram | VIDEO

Chiquis Rivera revela porqué no asistirá al homenaje de "La Diva de la Banda" de Grupo Firme y Banda MS | VIDEO