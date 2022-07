Chiquis Rivera presume sus curvas en ajustado look negro y enciende Instagram | VIDEO

Chiquis Rivera es una de las famosas que no teme a presumir sus curvas con ajustados looks, como lo ha demostrado en los últimos días con sus atuendos en transparencias, y tal como lo hizo para comenzar el fin de semana con un outfit de falda y top negro con el que encendió Instagram.

La hija de Jenni Rivera, que el pasado 26 de junio celebró su cumpleaños 37, parece estar en uno de los mejores momentos de su carrera, pues ha tenido gran éxito con su nuevo disco "Abeja Reina", y en redes sociales ya se coloca como referente de moda y estilo para chicas curvy.

Chiquis Rivera presume sus curvas en ajustado look

Fue en su cuenta de Instagram donde Chiquis compartió con sus 5.4 millones de seguidores un video en el que se le ve presumiendo su curvilínea figura con un look de falda larga cruzada al frente, que deja al descubierto sus piernas, prenda que combinó con un top corto y estilizadas zapatillas de red.

Chiquis conquistó las redes con su entallada falfa y top. Foto: IG @chiquis

La hija de la Diva de la Banda, que hace unas semanas se hizo viral por darse a conocer que ya está divorciada del cantante Lorenzo Méndez, dejó claro que se siente más libre y feliz que nunca, pues en sus redes no para de sorprender con sus reveladores atuendos.

No es la primera vez que Janney Marín Rivera, nombre real de la intérprete, causa polémica por sus atrevidos looks, y sin duda con su coqueto conjunto aju7stado en color negro robó miles de miradas, recibiendo además miles de comentarios y casi 120 mil "me gusta", hasta este momento.

La intérprete de temas como "Baila así" y "El Honor", que tuvo su primera aparición en televisión en el reality "Jenni Rivera Presents: Chiquis & Raq-C" y en "I Love Jenni", entre los años 2009 y 2013, hoy es una de las representantes más importantes del género regional y también una de las famosas que impone moda para las chicas con curvas con sus looks.

MIRA EL VIDEO: