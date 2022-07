Chiquis Rivera deja poco a la imaginación en atrevido enterizo con transparencias | VIDEO

Chiquis Rivera está imparable, pues después de darse a conocer que ya está oficialmente divorciada, la cantante robó miradas en las calles de Miami, Florida, en Estados Unidos, con un atrevido enterizo con transparencias en color azul cielo que sin duda dejó poco a la imaginación.

La hija de Jenni Rivera, hoy se posiciona como una de las más exitosas representantes femeninas del género banda y regional, y también como referente e ícono de moda para chicas curvy, pues la intérprete ha dejado claro que se siente orgullosa y empoderada con su figura.

Chiquis Rivera cautivó en atrevido enterizo

Fue en Instagram donde compartió un video con el que robó miles de miradas y "likes", pues Chiquis se dejó ver caminando por las calle de Miami y vistiendo un revelador y ajustado look, ya que se trata de un enterizo de diseño atrevido que combina la tela casi transparente con zonas perforadas.

Chiquis dejó poco a la imaginación con su atrevido look. Foto: IG @chiquis

"Miami got me actin’ up" (Miami me hizo actuar), fue la frase con la que la intérprete acompañó el clip que publicó en su cuenta oficial de Instagram, recibiendo miles de comentarios y hasta el momento casi 170 mil "me gusta", pues sin duda se lució con su revelador outfit.

La hija de la Diva de la Banda, que ayer se hizo viral por darse a conocer que ya está divorciada del cantante Lorenzo Méndez, dejó claro que se siente más libre y feliz que nunca, pues no ha podido ocultar su emoción al hacer una pasarela con su atrevido enterizo azul cielo.

No es la primera vez que la cantante, que cumplió 37 años el pasado 26 de junio, causa polémica por sus atrevidos looks, y sin duda con su arriesgado jumpsuit dejó claro que no teme a probar con todo tipo de atuendos y sobre que rompe con los estereotipos.

En otras cuentas dedicadas a la intérprete, se puede ver a Chiquis luciendo su revelador y transparente atuendo y bailando desde n centro nocturno, por lo que algunos suponen que la hija de Jenni Rivera se encuentra celebrando su divorcio.

