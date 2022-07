Chiquis Rivera pone fin a su matrimonio con Lorenzo Méndez; ya circula su acta de divorcio | FOTO

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez ya están divorciados, después de varios años de incertidumbre y no llegar a acuerdos en la corte en Estados Unidos, un juez otorgó a los cantantes el nombramiento de solteros, según información de un documento que fue filtrado y ya es viral en Internet y redes Sociales.

Además, el medio Ahora mismo informó que desde el 13 de junio del 2022 los famosos ya no mantienen unión legal que los comprometa y su matrimonio ya tiene punto final. Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto para dar información referente a ese tema.

Cabe recordar que los registros describen que Chiquis Rivera pidió el divorcio a la corte desde el 19 de octubre del 2020, un mes después que Lorenzo Méndez se fue de la residencia en donde habitaba con la intérprete de regional mexicano, esto por petición de ella.

Los detalles del divorcio

Uno de los factores que se menciona fue determinante es la destreza de Nina. H Gohari, la abogada de la celebridad, quien hizo que se emitiera la disolución con el indicativo de no culpabilidad legal.

El no haber procreado hijos durante el tiempo que estuvieron juntos fue un gran apunte al divorcio, ya que no se dictaminó manutención y otro tipo de aportación económica, además Lorenzo Méndez no pidió acciones ni bienes materiales de las empresas de Chiquis Rivera, ni ella tampoco quiso algún tipo de indemnización.

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez estuvieron casados sólo por 1 año y dos meses, fue el 29 de junio del 2019 cuando se dio a conocer que contrajo nupcias, pero el 17 de septiembre del 2020 la intérprete de “Abeja reina” dijo a los medios de comunicación que su relación había terminado.

En el libro que publicó titulado “Invencible”, Chiquis contó que había sido víctima de maltrato psicológico y violencia doméstica, por ese motivo decidió ya no estar más con su entonces marido, además tuvo como testigo a su hermano Johonny López.

El acta de divorcio de Chiquis Rivera. IG/chamonic3

Seguir leyendo

Jenni Rivera: Así será el concierto para conmemorar el 10º aniversario luctuoso de la "Diva de la Banda"