BLACKPINK: Conoce todos los detalles sobre su próxima gira mundial

La banda de K-Pop integrada por Jennie, Lisa, Rosé y Jisoo, conocida como BLACKPINK, anunció que este mes de agosto hará su regreso con un nuevo sencillo. Además, informó que habrá un nuevo álbum y una gira mundial, por lo que aquí te damos todos los detalles al respeto.

¿Qué se sabe sobre el nuevo álbum y sencillo?

Aunque hace unos días la agrupación surcoreana estrenó un adelanto de su video musical titulado “Ready for love", el cual es una colaboración con el videojuego PUG MOBILE, hace poco anunciaron que darán un comeback con un disco tras dos años de ausencia.

De acuerdo con la agencia YG Entertainment, el cuarteto de chicas lanzará más canciones para su nuevo disco titulado “BORN PINK”. Sin embargo, dijeron que este nuevo material discográfico estará disponible hasta el mes de septiembre, por lo que habrá que esperarlo unas semanas para escucharlo en las plataformas completo.

Regresarán tras 2 años de ausencia. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

Pese a esto, mencionaron que durante agosto se liberará el primer sencillo de este álbum y su video musical, pero no ha dado detalles sobre el nombre de este single. De hecho, lo único que han revelado es que el próximo video de BLACKPINK será el más caro de la historia.

“BLACKPINK actualmente está filmando su video musical. En él se están invirtiendo los costos de producción más altos de la historia”, afirmó la agencia en un comunicado.

Fechas de estrenos para el material nuevo de BP. (Créditos: Captura / Video)

¿Qué hay sobre la gira mundial?

Según dio a conocer la agencia de Jennie, Lisa, Rosé y Jisoo, la banda conocida por sus éxitos “How You Like That”, “Kill this love” y “PLAYING WITH FIRE”, tendrá una gira mundial que superará cualquiera que haya tenido una banda de K-Pop antes, pues prometieron que llevarán a las cuatro chicas a países que ninguna otra girlband de Corea del Sur haya pisado.

A su vez, detallaron que la gira de las chicas iniciará para el próximo mes de octubre, pero, no han mencionado cuáles son los lugares donde se presentarán ni las fechas de sus siguientes shows. Sin embargo, aseguran que la primera fecha será en Seúl, la capital de Surcorea.

SIGUE LEYENDO:

BLACKPINK: 3 Tendencias de moda inspiradas en Jennie que puedes replicar fácilmente

BLACKPINK regresa con el “Ready For Love” y sorprende con el parecido con los avatares | VIDEO

Johnny Depp padece disfunción eréctil, lo que lo llevó a abusar de Amber Heard, según documentos legales

PAL