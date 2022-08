Adriana Barraza... La mujer que hizo de los rechazos grandes oportunidades

El Guanajuato International Film Festival (GIFF) está cumpliendo 25 años y para celebrarlo distinguió a una de las grandes actrices de la cinematografía mexicana, Adriana Barraza, quien recibió la Medalla de la Filmoteca de la UNAM, hecha con la plata del acetato de las grandes cintas de la Época de Oro.

También fue distinguida por Sarah Hoch con la Cruz de Plata del GIFF. El Heraldo platicó en exclusiva con la actriz que está cumpliendo 50 años de trayectoria, y que fue celebrada a la distancia por uno de sus "grandes maestros" como ella lo llamó, Alejandro G. Iñárritu.

La cita en el Guanajuato International Film Festival era necesaria porque fue justo en este encuentro fílmico en el que, en 2000, se estrenó una de las cintas insignes de la nueva ola del cine nacional, "Amores perros", de la que Barraza formó parte. El Heraldo platicó en exclusiva con la maestra en el Auditorio Maeto Herrera.

En la charla la primera actriz se sincera y recuerda aquellos años en los que tuvo que convertir los rechazos en grandes oportunidades. Uno de los más dolorosos el de su familia paterna, que no quiso saber de ella cuando quedó embarazada de su hija Carolina Valsagna.

"Yo fui una mamá muy jovencita y soltera, tenía cumpliditos 19 años, en 1975 en Toluca, Estado de México, que era muy chico y más prejuicioso de lo que es ahora. Tenía que trabajar… mi papá me dijo que me fuera de mi casa, la familia Barraza no me hablaba, por supuesto; los González sí, me ayudaban", cuenta Barraza con un tono nostálgico.

Con ese rechazo, la joven Adriana tuvo que abrirse camino, desarrollarse y encontrar sus sueños, primero detrás de cámaras y luego frente a ellas, lo que hizo que perdiera momentos invaluables al lado de Carolina, aunque pudo también resarcir esos errores cuando su hija estaba más grande.

"Mi hija tuvo a su hijo a los 32, creo que fue la mejor etapa de su vida porque le dedicó toda su atención, yo no podía y pienso: 'me perdí de tantas cosas', he hablado mucho con mi hija y como nos amamos tanto, nada más nos abrazamos, somos muy amigas", asegura Barraza.

Una vez resueltos los detalles con Valsagna, tras su aprendizaje en Televisa en la que fue testigo de los cambios físicos que colegas suyas hicieron para conseguir trabajo, y llegar a las grandes ligas, al alcanzar la nominación al Oscar por su segundo trabajo al lado de G. Iñarritú, "Babel", Barraza está lista para lo que sigue.

Será la abuela de un superhéroe en la película de DC "Blue Beetle". "¿Qué es ser abuela de un superhéroe? De esa familia que es muégano que va, viene, ríe y llora porque es mexicana, no es inocente, al contrario, tiene sus dobles sentidos, esa forma que tenemos nosotros de echar relajo para decirte te amo, es fantástico", nos cuenta.

Este trabajo al lado de Ángel Soto y Gareth Dunnet la tiene muy emocionada, pero no tanto como el que realiza con Ernesto Contreras, "El último vagón". "Me siento muy contenta de poder trabajar con él, es un director que respeto y quiero mucho, me gustan sus películas y este guión es una belleza, me complace tanto estar con él".

DATOS

El Oscar. En lo único que cambió fue en que se dio cuenta que era digna de estar en Hollywood.

Disfruta como nunca de su faceta como abuela de Juan Ghione Balsagna.

Este 2022 celebra 50 años delante y detrás de las cámaras, y está orgullosa de su paso por programas como "Mujer, casos de la vida real".

Ha compartido el set con actores de la talla de Jennifer Aniston y directores como Patricia Riggen.

Su gran amor es el actor Arnaldo Pipke.

El Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami (FITH) distinguió ayer a la actriz mexicana por su medio siglo sobre los escenarios.

NÚMEROS

5 de marzo de 1956. Nació en Toluca, Estado de México.

1994. Tuvo su primera oportunidad en la telenovela "Imperio de cristal".

2006. Fue nominada al Oscar a Mejor Actriz de Reparto.

