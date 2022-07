Leonardo Aguilar: Así suena “El comienzo del final”, la nueva canción del hijo Pepe Aguilar

Leonardo Aguilar apostó por el tema “El comienzo del final” para su nuevo sencillo musical, el cantante ya lanzó la canción que fue compuesta por él en coautoría con Javier Calderón y que está inspirada en el término de la energía con otra persona, pero lo que destaca es que se trata de una pieza sin un género musical, ya que fusiona muchos ritmos.

El joven de 22 años es hijo de Pepe Aguilar y hermano de Ángela Aguilar, dos personajes populares en la industria del regional mexicano y de los que tiene el total apoyo en la realización del proyecto musical cuyo videoclip está disponible en su cuenta oficial en YouTube.

El intérprete llevó a cabo una transmisión en vivo a través de su Instagram y ahí respondió varias preguntas que le realizaron sus fanáticos, reveló los detalles más importantes de la realización de “El comienzo del final”, e incluso dijo lo que significa esta pieza en su carrera.

Dijo que la canción la grabó en un estudio en Ciudad de México junto a Javier Calderón y dijo que se inspiró en “el sentimiento o situación que pasas cuando se está acabando una relación, no necesariamente una relación en específico que he tenido, sino la energía que le pasa a todo el mundo, cuando ya no tienes lo que tenías con tu pareja antes”, detalló.