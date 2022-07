Desde la playa, Ana Bárbara paraliza Instagram en moderno bikini naranja

Ana Bárbara sorprendió en los últimos días al compartir detalles de su viaje por las playas de Quintana Roo, pues la intérprete presumió cuerpazo en coquetos atuendos, como el moderno bikini naranja con el que paralizó Instagram y dejó claro que a sus 51 años no teme mostrarse con sensualidad.

La también compositora, que actualmente es crítica en "La Academia 20 años", es una de las artistas favoritas del género regional mexicano, como lo demuestra con su número de seguidores en la popular plataforma, donde hasta el momento cuenta con 2.9 millones de fans, con quienes comparte momentos de su vida profesional y en familia.

Ana Bárbara se luce en bikini y paraliza la red

Fue este jueves cuando Ana Bárbara compartió en sus historias de la famosa red social imágenes en las que presumió su curvilínea y espectacular silueta en un traje de baño de dos piezas de tonos naranjas, que combinó con un pareo del mismo color y un sombrero para cubrirse del sol.

Ana Bárbara presumió cuerpazo en coqueto bikini. Foto: IG @anabarbaramusic

En el video que la cantante publicó se le puede ver caminando al interior de la habitación en la que se hospedó en Cancún, lugar que visitó junto a la influencer Araceli Ordaz, conocida como Gomita, y a sus hijos, quienes disfrutaron de diversas actividades como el jet ski.

Así, una vez más la cantante deja claro que la edad no es impedimento para lucir sensual en redes sociales y levantar pasiones con sus atuendos, pues sin duda a sus 51 años la compositora roba suspiros y da cátedra de estilo para las mujeres que como ella quieren lucir increíble en bikini.

De vacaciones con Gomita

En las redes sociales de Gomita, la ex conductora de "Sabadazo" también dejó ver la convivencia con la intérprete y su familia, y de hecho publicó un video en su cuenta de TikTok en el que ambas se lucen con coquetos looks de playa, clip en el que escribió: "Me fui de vacaciones con mi mejor amiga".

MIRA EL VIDEO: