Chef Herrera triunfa a pesar de ser despedido de MasterChef; recibe reconocimiento en el Senado

A pesar de que fue despedido de "MasterChef México", Adrián Herrera sigue acumulando éxitos, pues hay que recordar que no dejó de trabajar en la gastronomía, por lo que este jueves acudió al Senado de la República para recibir un reconocimiento por su labor en la cocina.

Por medio de su cuenta de Instagram, el ex juez del reality de cocina de Tv Azteca indicó que junto a otros expertos fue reconocido por su labor y trayectoria "dentro del contexto de difusión de la riqueza culinaria del país y de la gastronomía como un arte sostenible" en el Senado de la República, en donde Ricardo Monreal, fue el encargado de otorgarle este importante documento.

"Los cocineros Celia Florián, Pablo Salas, Panchito Ruano, Josefina Santacruz, Benito y Solange y Eduardo García y yo fuimos invitados a recibir este reconocimiento presidido por Ricardo Monreal. Cada uno tuvimos oportunidad de decir unas palabras y cada quien habló de su compromiso con su comunidad a través de la gastronomía", escribió como parte de su mensaje en la plataforma de Meta.

Chef Herrera recibe reconocimiento en el Senado

El Chef Herrera también subió una serie de fotos de este importante evento. En una de las imágenes, aparece en el momento exacto que se le hace entrega del reconocimiento, el cual después muestra en una segunda postal. Asimismo, tomó algunas instantáneas del lugar, demostrando que estaba muy emocionado de tener esta distinción.

"Y ya estando en el recinto, aproveché y saqué algunas fotos de este espacio, el cual nunca había visitado (y para ser honesto, nunca pensé que entraría algún día allí)", comentó Herrera Díaz.

El ex juez "MasterChef México" destacó que éste reconocimiento no es sólo para él o para los cocineros que fueron convocados, sino para todo el gremio. "Al final, lo que ocurrió hoy no fue un reconocimiento de tales o cuales chefs, sino una reivindicación de la cocina mexicana como un factor de cambio social contundente, real", finalizó el emotivo mensaje.

El Chef Herrera se ha mantenido activo tanto en su restaurante como en "MasterChef Latino", junto a Benito Molina, quien también era parte de la edición de Tv Azteca. El experto en cocina se mostró molesto cuando le avisaron de su salida del reality mexicano, puesto que se enteró por los medios comunicación y no por la producción a la que perteneció por varios años.

