"Soy un crush para ella": Jolette responde con elegancia a burlas por ser el ringtone de Yuridia | VIDEO

Uno de los personajes más polémicos que surgió de 'La Academia' es la icónica Jolette, la tapatía que gracias a sus comentarios sarcásticos, discusiones con los jueces y peculiares interpretaciones se convirtió en una de las favoritas del reality.

Sin embargo, esto no era bien visto por sus compañeros, quienes hartos de no poder destacar por su talento artístico veían en Jolette una competidora que no tenía lugar en el programa y que aún así, seguía posicionándose como una de las participantes más queridas por el público.

En su generación también destaca otra gran cantante, quien a diferencia de Jolette sí logró destacar en el mundo musical, logrando incluso convertirse en una de las coaches de 'La Voz 2022', pues gracias a sus dotes artísticas poco a poco se ganó un lugar en el corazón de la audiencia.

Dicha participante es Yuridia y a diferencia de lo que muchos podrían pensar, ella no le guarda rencor a Jolette, al contrario, compadece que los profesores de 'La Academia' le hicieran arreglos musicales tan poco favorecedores para su voz.

SIGUE LEYENDO: ¿Rivalidad? Yuridia le responde a Jolette tras asegurar que es su “crush”

De hecho, en una entrevista, Yuridia aseguró que eso era injusto para la tapatía, de quien, por cierto, llevaba un ringtone en su celular.

Pues según la intérprete de 'Ya te olvidé', la canción con la que sonaba su celular cada que alguien la llamaba era 'Bailando', uno de los temas más icónicos que Jolette interpretó en 'La Academia'.

"Soy un crush para ella": Jolette responde a Yuridia

Tras la polémica confesión de Yuridia, Jolette fue cuestionada en un programa de radio sobre cómo era su relación con la ex de Mario Domm y aunque la tapatía confesó que era cordial y "diplomática", aseguró que ya llevaba más de siete años sin verla.

Y al abordar el tema de la canción que supuestamente Yuridia llevaba en su celular, Jolette se limitó a decir que eso era natural, pues evidentemente era "su crush".

"Es mi fan, Yuridia es mi fan, es mi fan. Porque así como tiene voz yo tengo unas cosas que ella admira muchísimo (...) Es que ella siempre tuvo como eso conmigo, como que soy un crush para ella", dijo sarcásticamente Jolette.

Tras decir esto, los conductores del programa de ExaFM no dudaron en bromear cuestionándole si era posible que Yuridia quisiera ser como ella, a lo cual Jolette respondió entre risas diciendo "probablemente".

Aunque después aseguró que en realidad ambas se admiran mutuamente y que su relación siempre ha sido muy respetuosa. Por su parte, Yuridia fue cuestionada en redes sociales sobre si era cierto lo del ringtone de Jolette, a lo cual respondió que en realidad todo fue parte de una broma y que eso no había sido una mentira para convivir.

SIGUE LEYENDO: Toñita amenaza con golpear a Myriam: "No me voy a detener" | VIDEO