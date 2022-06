Yuridia se derrite al escuchar "Aléjate de mí", canción que le dedicó su ex Mario Domm | VIDEO

Las emociones en 'La Voz' se desbordaron luego de que una participante de las audiciones de dicho reality show removiera los sentimientos de una de las coaches, quien al escuchar la canción con la que decidió darse a conocer, cambió repentinamente su expresión, pues se trataba de una de las melodías escritas por su exprometido, Mario Domm.

Durante las audiciones de este martes, Yuridia no pudo evitar mostrar que los recuerdos a lado del exvocalista de 'Camila' no han salido por completo de su mente, ya que cuando una de las concursantes de 'La Voz' entonó 'Aléjate de mí', su cara rápidamente quedó pasmada, tal y como si se sumergiera en un mar de vivencias.

Y aunque la coach no hizo ningún comentario de manera directa, sus fans y los seguidores de Mario Domm no dudaron en capturar las expresiones que hizo la exacadémica al escuchar la popular canción.

SIGUE LEYENDO: Yuridia canta al borde del llanto 'Ángel': La coach unió su voz con la de una de las participantes | VIDEO

En algunas ocasiones, se puede aprecia que Yuridia se derrite en su silla, e incluso se ve tentada a apretar el botón y apostar por la participante que eligió entonar una canción de 'Camila'.

Sin embargo, al final ella no se volteó, pero Ha*Ash y David Bisbal sí lo hicieron, dándole la oportunidad a Erika Guerrero, proveniente de Guadalajara, Jalisco, de formar parte de 'La Voz'.

Y a pesar de que muchos especularon que Yuridia no se volteó ni hizo comentarios debido a que la canción de Mario Domm la incomodó, ella no hizo declaraciones al respecto.

De hecho, se cree que 'Aléjate de mí' fue la melodía con la que dieron por concluido su compromiso, pues recordemos que en 2011, Mario Domm y Yuridia estuvieron a un paso del altar.

No obstante, dieron por concluida su relación y aunque el exvocalista de 'Camila' aseguró que no hubo una tercera en discordia, algunos medios llegaron a especular en su momento que, en realidad esa fue la razón por la cual la pareja se separó.

Incluso, algunos rumores apuntan a que quien se metió en el acaramelado noviazgo entre Mario Domm y Yuridia fue Belinda, aunque nunca se pudo comprobar nada.

"Un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida... Y aléjate de mí, amor, yo sé que aún estás a tiempo, no soy quien en verdad parezco y perdón, no soy quien crees, yo no caí del cielo", estipula la canción que presuntamente Mario Domm le dedicó a Yuridia.