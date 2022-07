BLACKPINK confirma regreso en agosto con gira mundial; ¿Cuándo y qué ciudades visitará?

¡BLACKPINK por fin regresa a los escenarios!, así lo confirmó su agencia YG Entertainment, quien informó que además de lanzar un nuevo álbum, también harán una gira mundial. Ante esta noticia los fans han comenzado a inundar las redes sociales como Twitter con hashtags y frases como “August is for BLACKPINK” o “Agosto es de BLACKPINK”, en español.

En el mes de mayo de este año, Jennie, Rosé, Jisoo y Lisa, fueron la portada de la revista Rolling Stone, publicación a la que también le ofrecieron una entrevista en la que revelaron sus planes de hacer "comeback" este año. Asimismo, emocionaron al BLINK al revelar que estaban planeando hacer una gira por el mundo con su nuevo álbum.

“Estos días, (mientras) estamos alistando nuestro comeback y planificando el tour mundial, pienso constantemente ‘¿cómo me prepararé para los siguientes dos años repletos de trabajo?’”, adelantó Jennie, quien desde que hizo una pausa con la banda se ha dedicado a ser la imagen de varias marcas.

BLACKPINK había dado un adelanto de su regreso Foto: Rolling Stone

Confirman comeback de BLACKPINK

Después de que se especulara el supuesto regreso a los escenarios de la banda de k-pop, la agencia YG confirmó que será en agosto que las artistas hagan su esperado comeback. De acuerdo a medios surcoreanos, las artistas terminarán de grabar su videoclip a finales de julio, por lo que todo estará listo para el próximo mes.

Asimismo, la compañía también habló sobre el tour que llegará a varias partes del mundo antes de terminar el 2022. “Gran parte de la música de BLACKPINK ha sido preparada y completada con gran esfuerzo por un largo tiempo. Las intérpretes partirán al más grande tour mundial realizado por un grupo femenino de k-pop a finales de este año”, indicó el vocero de la agencia para OSEN

Aunque no reveló la fecha exacta del regreso de BLACKPINK y qué ciudades piensan visitar, la agencia que representa a la banda femenina de k-pop indicó que "también continuarán grandes proyectos que estén a su nivel (como grupo femenino más influyente)".

Las integrantes de la banda habían priorizado sus actividades individuales, pues en 2021, Rosé y Lisa debutaron como solistas con "LALISA" y "On the Ground", respectivamente; mientras que Jisoo hizo su primera participación como actriz principal en el drama “Snowdrop”. Sin embargo, el BLINK ya exigía su regreso a los escenarios, pues su último proyecto fue "The Album", lanzado en 2020.