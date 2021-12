BLACKPINK aparece en esta película mexicana que puedes ver en Netflix

¿BLACKPINK en una película mexicana? El fenómeno del K-Pop sigue creciendo en América Latina y conquistando fans alrededor del mundo. Además, Netflix es una de las principales plataformas para el entretenimiento coreano gracias a los doramas y en su nuevo filme aparecen las idols.

No es la primera vez que la girl band hace una aparición en el cine, en 2017 formaron parte de una escena en "La Liga de la Justicia", ya que el personaje de Flash se muestra como un fan del K-Pop. En la película, aparece el video de BLACKPINK "AS IF IT'S YOUR LAST".

Con tan solo 5 años de carrera, BLACKPINK se ha posicionado como uno de los grupos más populares de Corea y han logrado hitos nunca antes vistos en el K-Pop, como su presentación en el Festival Coachella. Sin embargo, para sorpresa de las fans mexicanas, las idols aparecen en esta película original de Netflix.

BLAKCPINK aparece en "Anónima", una película mexicana

Entre los estrenos de fin de año, se encuentra esta película mexicana de Netflix que se ha posicionado en las tendencias de la plataforma, además, aparece BLACKPINK, demostrando que el K-Pop ha traspasado las barreras del idioma y se ha convertido en un género musical como cualquier otro.

Se trata de "Anónima", basada en una novela de Wattpad de la mexicana Wendy Mora. La trama gira en torno a "Valeria", una joven que recibe un mensaje de un número desconocido, se trata de Alex, un chico que consiguió el contacto de una chica que conoció en una fiesta.



A pesar de ser la chica equivocada, ambos entablan una especie de amistad y romance a través de WhatsApp, sin saber que realmente se conocen en la vida real al ser compañeros de castigo en la preparatoria. BLACKPINK hace su aparición en una de las escenas del baile de graduación gracias a su canción "Lovesick Girls".

En redes sociales, BLINK compartió mensajes para que las fans puedan disfrutar de esta cinta mexicana, sobre todo porque Jennie y Jisoo participaron en la composición de la letra.

Te puede interesar: BTS: La integrante de TWICE que confesó soñar con uno de los integrantes por esta razón