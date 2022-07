Luis Miguel y Aracely Arámbula, ¿quién luce mejor a 13 años de su separación?

Este fin de semana, Luis Miguel se volvió el tema de conversación en las redes sociales y en los medios de comunicación, pues reapareció totalmente rejuvenecido, sorprendiendo a todos. Tras este resurgimiento público, muchos se preguntan por su expareja Aracely Arámbula, de quién se separó hace 13 años.

El llamado "Sol de México" y la protagonista de telenovelas comenzaron una relación en 2005 y tras dos años juntos tuvieron a su primer hijo, Miguel. En 2008, nació Daniel, por lo que muchos pensaron que su romance era serio, no obstante, tan sólo un año después anunciaron su separación y desde ese momento el cantante de "La incondicional" ha estado en medio de la polémica debido al pago de la pensión.

Así se ve Luis Miguel

Este fin de semana, el cantante de "La chica del bikini azul" y "Culpable o no" se dejó ver, supuestamente, un club nocturno en Miami, Florida, en Estados Unidos, ciudad en la que reside hace varios años. En el lugar fue interceptado por unas fans, que no perdieron la oportunidad de tomarse una foto con "Luismi", quien posó muy sonriente para la cámara junto a sus admiradoras que compartieron la imagen, la cual se volvió viral rápidamente.

Luis Miguel reaparece rejuvenecido Foto: IG @inesmoreno1

El intérprete de éxitos como "La Bikina" y "Ahora te puedes marchar" luce muy delgado en comparación con las últimas apariciones públicas que había tenido, pues hace algunos meses se le observó visitando un centro comercial. Asimismo, parece habar recuperado su imagen de la juventud, ya que también tenía una piel bronceada y un estilo de cabello con su clásico peinado.

Aracely Arámbula luce siempre joven

Pero si de lucir joven se trata y demostrar que los años no han tenido mucho efecto, Aracely Arámbula es un gran ejemplo, pues "La Chule" no ha tenido un gran cambio de cuando se separó de Luis Miguel hace 13 años. En redes sociales, la actriz ha revelado que se encuentra en su mejor momento, puesto que además de volver a las telenovelas mexicanas, también luce varios looks con los que modela su figura.

Aracely Arámbula regresa a las telenovelas mexicanas Foto: IG @aracelyarambula

A diferencia de su expareja, la artista de 47 años es más activa en sus cuentas oficiales como Instagram y Facebook, pues por medio de ellas actualiza a sus fans de sus actividades profesionales y promueve el cuidado animal y la adopción de mascotas, pues está muy comprometida con este trabajo, la cual dicho es la verdadera razón por la que no ha tenido un noviazgo después de terminar con "El Sol de México".

