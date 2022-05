Aracely Arámbula cambia de look y se quita años de encima; ¿quiere reconciliación con Luis Miguel?

Aracely Arámbula sorprendió a sus fanáticos al hacerse un cambio de look en el que se quitó varios años de encima. Con esta nueva imagen, la actriz luce renovada y mucho más joven, además destaca sus finas facciones y resalta su intensa mirada que tiene gracias a sus ojos claros.

La actriz de telenovelas se ha vuelto muy activa en su cuenta de Instagram en donde comparte algunos recuerdos de su trabajo en telenovelas juveniles, junto a Adamari López y Ludwika Paleta; así como algunas de las cosas que está haciendo actualmente, como sus sesiones de fotos en las que se luce con los mejores looks para mujeres que como ella pasan de los 40 años.

Aracely Arámbula cambia de look

'La Chule', como los fans la llaman de cariño, replicó en sus historias de Instagram un Reel del estilista de las celebridades, Fertz Pedraza, en la que la también cantante hizo su cambio de look. En el pequeño clip que dura unos segundos, se puede ver a Arámbula sin maquillaje y desarreglada, pero después de una transición aparece luciendo espectacular y con un corte de cabello.

Aracely Arámbula se luce en redes Foto: IG @aracelyarambula

Para esta nueva imagen, la protagonista de 'La Doña' y 'Corazón salvaje' optó por dejar su larga cabellera rubia, pero le dio un estilo diferente al cortarse el fleco, el cual definió sus finas facciones y resaltó su mirada al estar arriba de los ojos. De acuerdo a los expertos en estilismo, los flequillos son tendencia este 2022, debido a que rejuvenecen a quienes lo portan.

"Día de fotos con @aracelyarambula. Make up @delarosamakeup", escribió Pedraza en la descripción en la que también etiquetó a Aracely, lo que provocó que los fans de la actriz inmediatamente llenaran la sección de cometarios. En los mensajes también se pueden encontrar a personalidades como Maribel Guardia y Ana Serradilla, quienes también se unieron a la cadena de halagos hacia Arámbula.

Aracely Arámbula cambia de look Foto: Especial

Aracely Arámbula la más bella del medio

La actriz de 47 años llamó la atención por su belleza, la cual quedó en evidencia en telenovelas juveniles como 'Soñadoras', melodrama con el que se colocó como una de las favoritas del público. Su popularidad a nivel internacional creció cuando se convirtió en la pareja de Luis Miguel, con quien tuvo a sus hijos, Miguel y Daniel, no obstante la relación no prosperó y se separaron en 2008, desatando algunos problemas legales, ya que se dice que 'El sol de México' no ha pagado la manutención de sus pequeños.

