Lorena Herrera explota contra quienes le piden que haga videos sensuales

Este martes 5 de julio, estuvo como invitada especial en el programa Hoy, la siempre bella Lorena Herrera quien habló sobre su nuevo sencillo titulado “Con nadie más”, durante su plática con los conductores de la emisión matutina hizo fuertes declaraciones.

Y es que de acuerdo con la propia Lorena Herrera ella ya no iba a sacar más música, sin embargo, su público se lo ha pedido encarecidamente, debido a eso es que nuevamente se aventuró a la música.

Luego de presentar su video a los conductores de Hoy, Galilea Montijo quedó sorprendida con el físico de Lorena Herrera pues en dicho material la rubia aparece en atuendos que dejan poco a la imaginación y luce muy sensual, ante esto la propia intérprete hizo un fuerte comentario sobre ella misma:

Y es que tal y como lo mencionamos anteriormente, Herrera confesó que ya no iba a hacer nada en la música pero que debido a sus fanáticos quienes le pidieron hacer algo en este ámbito decidió darles gusto.

“...pero ahí sigue uno, ¿saben por qué? Porque ustedes lo siguen pidiendo, porque yo ya no iba a sacar música pero mi público que sí tengo mi público aunque mucha gente diga que no, sí lo tengo, me lo pedían, me pedían una canción y gracias a Dios le ha ido muy bien” contó Lorena Herrera