Polémico integrante de MasterChef habría violentado a su esposa, esto sabemos

Un polémico ex participante del reality show Masterchef México ha sido acusado por una mujer de violencia de género, Erubiel “N” participó en la edición de este programa en el año 2020.

De acuerdo con lo que circula en redes sociales, Erubiel “N” participaba para ser rey del carnaval de Veracruz, Estado de donde es originario, por lo que estaba en la etapa de los “príncipes”, pero debido a estas acusaciones fue destituido.

La acusación en contra del ex participante de Masterchef México 2020, circuló en redes sociales gracias a Colectivo Moradas de Kalho Xalapa, página de Facebook en donde una mujer originaria del Puerto de Veracruz denunció a Erubiel “N” de agredirla fisicamente.

De acuerdo con lo señalado en la denuncia, la mujer describió que el ex participante de Masterchef México 2020 la golpeó en el rostro y eso le provocaba un fuerte dolor en la quijada, además señaló que el hombre estaba en estado de ebriedad, sin embargo, asegura eso no le da derecho a violentarla.

Foto: FB Colectivo Moradas de Kalho Xalapa

Por otra parte, la víctima hace responsable a Erubiel “N”, en dado caso que le suceda algo a ella, sus familiares o amistades; así mismo asegura que ella ya sabía de las infidelidades del exparticipante de Masterchef, sin embargo, lo que el hombre no quería que se supiera es que tenía una pareja de su mismo sexo.

“sabía que me era infiel y sí pero con un hombre y eso es lo que no quería que se supiera, tengo la foto del tipo, pero él no tiene la culpa”. Se lee en la publicación