MasterChef Celebrity 2022: Ella es la bella participante que quedó eliminada sin haber competido

La nueva temporada de MasterChef Celebrity México todavía no inicia sus grabaciones y ya comenzaron a experimentar complicaciones debido a que todo parece indicar que se quedaron sin una de las participantes que pudo haber sido la más polémica de la próxima temporada, por lo que a continuación te contamos todo lo que se sabe al respecto de este tema que ha causado un gran revuelo entre los seguidores de la “La Cocina más Famosa de México”.

El encargado de hacer esta revelación fue el reconocido periodista de espectáculos, Alex Kaffie, quien, en su reciente columna para El Heraldo de México, señaló que la producción de MasterChef Celebrity tuvo que cancelar su contrato con Mayeli Alonso por culpa de Telemundo ya que no puede participar en otro reality show hasta 6 meses después de haber concluido su contrato con dicha televisora donde participó en “La Casa de los Famosos”, por lo que la ex esposa de Lupillo Rivera no tendrá la oportunidad de mostrar sus dotes culinarios.

“Pese a que ya estaba confirmada como participante de la segunda temporada de Máster Chef ¿Celebridades? ¡Mayeli Alonso ha sido eliminada! Y es que Telemundo (vaya usted a saber si dicha compañía tenga planes para la 'finísima' mujer) le ha exigido que acate la cláusula que indica que no puede participar en ningún «reality show» en los 6 meses posteriores a la firma del contrato de La Casa de los Sarnosos (ella fue a la primera que echaron de ahí)”, señaló Alex Kaffie en su columna llamada “Sin Lisonja”.

Por otra parte, el reconocido periodista también adelantó que se mantendrá el formato de MasterChef Celebrity, por lo que estarán participando 10 mujeres y 10 hombres, asimismo, señaló que las grabaciones de esta producción arrancarán el próximo lunes 11 de julio, lo cual, significa que la televisora del Ajusco tendrá que trabajar a marchas forzadas para encontrarle reemplazo a Mayeli Alonso.

Fecha de estreno y posibles participantes de MasterChef Celebrity 2022

Hasta ahora no hay una fecha establecida para el estreno de MasterChef Celebrity 2022, sin embargo, en diferentes paginas especializadas en el reality show se ha manejado la posibilidad de que la nueva temporada se estrene a en algún momento del tercer trimestre del año para que la final sea a principios del siguiente año, tal como ha ocurrido en temporadas anteriores.

En cuanto a los participantes todavía no hay una lista confirmada, sin embargo, según Alex Kaffie algunos de los famosos que podrían estar en “La Cocina más Famosa de México” son Javier Ceriani, Talina Fernández, Carlos Quirarte, Karla Díaz, Flor Rubio, Rafael Serdán y “Curvy’ Zelma, sin embargo, se espera que sea en las próximas semanas cuando la propia producción del programa revele todos los pormenores de esta nueva entrega de la exitosa competencia culnaria.

