MasterChef Celebrity: Tras su salida de "Sale el Sol", querida conductora se integraría a la segunda temporada

Este martes se dio a conocer que una querida conductora de "Sale Sol" dejará el programa para incorporarse a un nuevo proyecto en la competencia, luego que se diera a conoce que grandes cambios se están realizando al interior del matutino de imagen Televisión, se trata de Talina Fernández, quien ya se encontraría en negociaciones con TV Azteca para formar parte de la segunda temporada del "MasterChef Celebrity".

Así lo adelantó el periodista Alex Kaffie en su columna "Sin Lisonja", de El Heraldo de México, en donde indicó que ya se está poniendo en marcha la segunda temporada de "MasterChef Celebrity" y poco a poco se irán dando a conocer los nombres de los famosos que formaran parte del popular programa de cocina.

Uno de los primeros en darse a conocer ha sido el de "La Dama del Buen Decir", Talina Fernández, quien de acuerdo con Kaffie formaría parte en la nueva entrega:

"Tras enterarse que doña Talina Fernández ya no está en 'Sale el Sol', Televisión Azteca la ha invitado a participar en 'MásterChef Celebridades'. La televisora del Ajusco lleva varias semanas entrevistando y seleccionando a las y los concursantes de la segunda temporada de dicho programa de cocina", escribió Kaffie en su columna "Sin Lisonja".

Talina Fernández aún no confirma la noticia

Alex Kaffie, quien también figura como colaborador de "Sale el Sol", informó en su columna que Talina Fernández ya estaría en negociaciones con TV Azteca para concretar su participación en la segunda etapa de "MasterChef Celebrity", luego que en Germán Montero resultara ganador de la primera entrega.

No hay que olvidar que "Sale el Sol" se encuentra viendo un periodo de reestructuración durante el cual va a experimentar importantes cambios, entre ellos la salida de algunos de sus conductores titulares, así como la entrada de nuevos rostros.

Hasta el momento la noticia que Kaffie adelantó no ha sido confirmada por la propia Talina Fernández, quien se encuentra disfrutando a plenitud de su nuevo noviazgo junto a su pareja José Manuel, el cual dio a conocer hace solo unos meses y cuya pareja hace poco le entregó un anillo de compromiso.

La famosa conductora tampoco se ha referido a si ya cuentan con planes de boda, pero en alguna entrevista aseguró que si bien descarta concretar su relación por la vía legal, sí le gustaría recibir una bendición, en una ceremonia acompañada de sus seres queridos y su familia.

"Mi amigo, pedirle que venga y nos dé una bendición, que estemos aquí, sus hijos, mis hijos, sus nietos y mis nietos, y sí, nada más tener una bendición", declaró; además la conductora descartó vestir con el tradicional vestido blanco: "Nada que el vestido blanco, no, no, ya no estamos en edad de eso", aseguró.

