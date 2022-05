Talina Fernández posará desnuda a sus 77 años; ¿hará competencia a su nieta María Levy?

Vaya sorpresa que dio Talina Fernández al anunciar una sesión de fotos en la que posará desnuda, pues según dijo, a sus 77 años su cuerpo "tiene muchas historias qué contar" y aunque no reveló muchos detalles afirmó que será muy al estilo de Adán y Eva, por lo que muchos de sus fans no pudieron evitar compararla con su nieta María Levy, quien en redes sociales tiene publicaciones en bikini.

Ahora, Talina Fernández compartió a detalle la excelente relación que mantiene con su nieta, con quien disfruta platicar y tanta es la confianza que tienen que dijo estar dispuesta a atreverse a hacer cosas que no realizó durante sus años dorados. En entrevista con TVyNovelas, la conductora detalló que fue María Levy quien la invitó a hacerle una "sesión de fotos desnuda".

Aunque la famosa no dio muchos detalles al respecto, destacó que para la ocasión aprovechará para posar con el "vestido de Eva", es decir, como Dios la trajo al mundo. En ese mismo sentido precisó que su cuerpo tiene muchas historias por contar, aunque agregó que tendrán mucho cuidado para no enseñar de más con esta atrevida sesión de fotos.

"Obviamente seremos muy cuidadosas de no enseñar los pezones o la cocorocha. El cuerpo de una vieja tiene muchas historias qué contar. Lunares, cicatrices...", dijo Talina Fernández a la revista.

Por otro lado, la famosa conductora destacó el amor propio que tiene sobre su cuerpo, al que calificó de "maravilloso" a pesar de los cambios que ha sufrido con el paso de los años, entre ellos muchas historias. "Desde la panza aguada, esa es la vejez con el alma joven. Mi cuerpo produjo niños, enfermedades, la operación a la que sobreviví", indicó.

Cabe recordar que María Levy es una joven que ha conquistado las redes no sólo por ser la hija de la actriz Mariana Levy, sino también por su belleza y estilo únicos en los que ha modelado su figura perfecta, por lo que no es sorpresa que haya invitado a su abuela a formar parte de esta atrevida sesión de fotos al desnudo. Sobre ello, Talina destacó que nunca la habían invitado a realizar un proyecto como este.

"No, nunca; de hecho, de joven era flaca, como un palo, no tenía ningún encanto. Cuando entré a la televisión con Raúl Astor era de las del atractivo visual, pero en el 70 toro era cara, nada de andar enseñando. Nunca me hicieron proposiciones indecorosas", dijo.