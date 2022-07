“Fue incomodísimo”: Paola Rojas sufre penoso accidente en pleno programa en vivo | VIDEO

Paola Rojas vivió un bochornoso momento en la última emisión de su noticiero “Al Aire” debido que sufrió un desperfecto con su vestimenta y terminó enseñando de más, por lo que luego de cambiarse compartió en sus redes sociales sus primeras impresiones de este penoso accidente del que, afortunadamente, solo fue testigo uno de sus compañeros de producción.

La también conductora de “Netas Divinas” reveló a través de sus historias de Instagram que para la emisión de “Al Aire” de este jueves 5 de julio había elegido un elegante vestido, sin embargo, tuvo que cambiarse debido a que a pocos minutos de salir al aire en un adelanto de su noticiero el cierre de la mencionada prenda, el cual le cubría toda la espalda, simplemente se descompuso y terminó enseñando de más y la periodista señaló que se sintió muy afortunada de que este incidente no le hubiera ocurrido en plena sección de noticias, sin embargo, por otro lado se mostró apenada con un sonidista debido a que él fue testigo de lo ocurrido.

“¿Cómo están? Buenos días, no saben el susto que pasé esta mañana, estaba alistándome para entrar en el avance del programa cuando hubo una fuga, se fugó mi organismo del vestido, era un cierre completo así de atrás que claramente no era de alta calidad y se rompió, me salí del vestido y bueno él es nuestro querido compañero de audio Giovanni que fue testigo de todo esto y esta soy yo, Giovanni hoy me conoció un poco más. Fue incomodísimo, angustiantísimo”, señaló la periodista quien hace apenas unos días confirmó su romance con el arquitecto y empresario argentino, Marcelo Imposti.

Para finalizar su video, Paola Rojas señaló que, afortunadamente, tenía un outfit para emergencias, el cual, le salvó el día, además, dicha prenda le permitió llevarse cientos de halagos en redes sociales debido a que se trataba de un vestido azul cielo sumamente entallado, el cual, le permitió presumir su estilizada figura, la cual, ha logrado pulir en los últimos meses gracias a extenuantes rutinas de ejercicio y una rigurosa alimentación.

Afortunadamente este bochornoso momento no pasó a mayores y con el paso de los minutos la angustia de la reconocida periodista se transformó en risas por lo que todo quedó en una curiosa y divertida anécdota que quedará en su memoria como uno de los tantos contratiempos que se viven cuando se realizan programas en vivo.

