Sergio Sepúlveda no pudo entrar al velorio de Fernando del Solar; Gustavo Adolfo Infante revela la causa

Fue el pasado 30 de junio cuando Sergio Sepúlveda en punto de las 12:28 pm visiblemente afectado, confirmó la muerte de Fernando del Solar quien fuera no solo su ex compañero en Venga la Alegría sino uno de sus mejores amigos.

Tras confirmarse la muerte del querido conductor argentino, se reveló que el velorio para darle el último adiós a Fernando del Solar sería a puerta cerrada y se le daría acceso al recinto donde se encontraba el cuerpo del también actor solo a las personas que estuvieran en una lista.

Sin embargo, presuntamente Sergio Sepúlveda no estuvo incluido en esta lista, por lo que no pudo despedirse de quien fuera su gran amigo, esto según información del periodista Gustavo Adolfo Infante.

De acuerdo con lo que Gustavo Adolfo Infante comentó en su programa en YouTube transmitido este lunes 4 de julio, habría sido un hombre llamado Aaron quien era el representante de Fernando del Solar quien no dejó entrar a Sergio Sepúlveda al recinto donde se encontraba el cuerpo del argentino.

Estaban diciendo que al velorio del señor Fernando del Solar el manager tomaba la decisión de quién entraba y quién no entraba, entonces que a mucha gente no la dejaron entrar que a Sepúlveda, un señor que se llama Sergio Sepúlveda de Azteca no lo dejaron entrar…a lo mejor les caía gordo…No lo sé, pero el tal Aarón no dejaba entrar a la gente…”, dijo Gustavo Adolfo Infante