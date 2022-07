¿Andrea Legarreta tuvo pleito con Fernando del Solar? Ella cuenta cómo fue su relación

El pasado jueves 30 de junio lamentablemente falleció el conductor argentino Fernando del Solar a los 49 años de edad luego de complicaciones de una pulmonía.

Tras esta dura noticia, sus ex compañeros tanto de Venga la Alegría como del programa Hoy lamentaron el fallecimiento del también actor, algunos utilizaron sus redes sociales personales para dedicarle unas palabras a quien fuera uno de los mas grandes aficionados al Cruz Azul.

Una de las conductoras que compartieron su sentir por medio de Instagram fue Andrea Legarreta quien dedicó unas sentidas palabras a su ex compañero de trabajo en donde lo describe como un “guerrero incansable”.

Al igual que Legarreta, Galilea Montijo también utilizó sus redes sociales para despedirse de Fernando del Solar, ante esto, ambas conductoras fueron muy criticadas debido a que hubo rumores que la razón por la que Fernando del Solar salió del programa Hoy fue debido a los supuestos malos tratos que recibió de estas conductoras.

Ante las fuertes críticas por parte de usuarios de redes sociales Andrea Legarreta se defendió y reveló cómo fue su relación con Fernando del Solar durante el tiempo que trabajaron juntos.

“Es muy fácil tratar de señalar a alguien o buscarte un villano en una historia en donde no siempre debe de haber villanos, en mi caso, lo que yo publiqué lo hice de corazón, considero que hay una gran pérdida y lo que yo escribí ahí es real y a mí el saco de los malos tratos o de alguna situación que quizás fue lo que motivó para que él saliera, ese saco no me queda a mi”, dijo Andrea Legarreta