Monserrat Olivier confesó cuál fue su mayor temor al "salir del clóset"

La modelo y conductora mexicana, Monserrat Olivier, confesó los sinsabores que vivió en el momento en que decidió salir del clóset

La experimentada conductora, Monserrat Olivier, es uno de los referentes más importantes en la televisión mexicana desde hace varias décadas, en su juventud fue una modelo muy cotizada (cosa que aún perdura) y después fue catalogada como una excelente conductora que no podía faltar en grandes eventos y actualmente se encarga de participar junto con Yolanda Andrade en MoJoe.

La conductora también es una de las celebridades que se declaró abiertamente gay hace algún tiempo, situación que no le incomodó por la forma en que se produjo, pero si le producía cierto resquemor, no por el rechazo, sino por una idea más profunda que tenía ella personalmente y no con los demás.

Olivier expresó en una entrevista con la revista People en Español que no le gustaban las etiquetas, sobre todo luego de exponer en una portada a su ahora esposa, Yaya Kosikova, con quien vive felizmente casada desde hace ya algún tiempo.

La pareja fue portada de una prestigiosa revista (Foto: montserrat33)

No le gustan las etiquetas

Para Monserrat, tratar de identificarse con una categoría y compartirlo en medios, era limitarse a vivir plenamente la sexualidad y decidió compartir su felicidad y además animar a otras personalidades del medio del espectáculo a hacer lo que ella hizo en su momento.

Sin embargo, Olivier compartió que con todo y los adelantos en la sociedad y una mentalidad más abierta todavía existe una "doble moral" dentro del medio y aún se conservan ideas de que las etiquetas limitan.

“Si estás hablando en cuestión gay, pues obviamente el salir del clóset. El haber hecho una portada junto con Yaya (Kosikova, su actual pareja) fue un reto muy grande, porque yo decía: ‘A mí me choca eso de las etiquetas’, y todo este rollo, porque siento que más que unirnos nos separa y no vamos por la vida preguntando a la gente, ‘¿Pues cómo te gusta, cómo te gusta que te den, cómo te gusta que te pongan?’”.

La conductora y modelo compartió que le dio muchos nervios, pero finalmente tomó la decisión sin importar si las etiquetas limitan y con una amplia posibilidad de conocerse con el tiempo y la convivencia en pareja.

La pareja se casó en el 2021 (Foto: montserrat33)

SEGUIR LEYENDO:

Kate Hudson desafía las reglas de Instagram e incómoda a su hermano en topless | FOTO

“Probó de todo”, Montserrat Oliver revela detalles de su tórrido romance con Yolanda Andrade

Monserrat Olivier aclara el conflicto entre Yolanda Andrade y Laura Zapata; ¿hubo romance con Thalía?