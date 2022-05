Montserrat Oliver enciende las redes con su cuerpazo y posa en coqueto bañador rosa: FOTO

Montserrat Oliver dejó enamorados a su miles de fans en redes sociales luego de compartir una seductora postal en donde se ve a la modelo y conductora posar desde la alberca con un bañador rosa, ideal para la temporada actual, y presumir de la espectacular silueta que posee a sus 56 años.

Fue en su cuenta de Instagram en donde la famosa presentadora dejó ver de esta manera la increíble figura que posee y que no le pide nada a las celebridades de 30 años, lo que originó incontables reacciones de sus seguidores, quienes le compartieron numerosos mensajes de halago y de afecto, al tiempo que destacaron su belleza.

Montserrat Oliver aparece en la postal recostada sobre una toalla y junto a ella la acompaña una curiosa especie de ave, la cual no dudó en compartir en esta red social. "Tengo una amiga nueva, una aguililla o caracara que se cayó a la alberca… el video completo está en mi canal de youtube // I have a new friend that fell in the pool… #eagle #agulilla #colombia gracias por tu ayuda", escribió la modelo.

Montserrat Oliver irradia amor junto a Yaya Kosikova

Montserrat Oliver se encuentra en Colombia en donde permanecerá a lo largo de tres meses, tiempo en el que grabará "Reto 4 elementos", además de enfocarse en este proyecto, la modelo también ha aprovechado para disfrutar de las playas y la selva de esta zona dela geografía colombiana.

A Oliver también se le vio esta semana disfrutando del mar y la playa junto a su esposa Yaya Kosikova, con quien fue captada más enamoradas que nunca mientras disfrutan de este paradisiaco lugar caribeño. Ambas modelos fueron captadas por un paparazzi modelando bañadores que ya se han convertido en tendencia esta temporada.

La pareja de famosas lucieron sus espectaculares siluetas en el mar y dejaron sin palabras a sus miles de admiradores en redes. Después de permanecer al menos durante 20 minutos disfrutando de la playa y el mar, ambas modelos se retiraron a sus camastros en donde siguieron disfrutando del sol y de este sorprendente escenario que yace rodeado de selva.

Montserrat Oliver también se dio el tiempo para ejercitarse, ya que en algunas postales se le ve realizando abdominales, además de una rutina para piernas y brazos. Luego de tres horas, la pareja se retiró a su habitación, mientras continuaban disfrutando de las maravillas que la naturaleza ofrece en espacios como este.

SIGUE LEYENDO:

Yolanda Andrade envía emotiva felicitación de cumpleaños a Montserrat Oliver, aunque ya no son pareja se adoran: VIDEO

Montserrat Oliver llora por la guerra entre Ucrania y Rusia; pide que pare

Bárbara Coppel: 5 fotos que demuestran el cuerpazo de la expareja de Montserrat Oliver